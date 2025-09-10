Lenkija dėl Rusijos dronų aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį

„Sąjungininkų konsultacijos, apie kurias kalbu, dabar įgavo oficialaus prašymo aktyvuoti Šiaurės Atlanto sutarties 4-ajį straipsnį formą“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
Lenkija trečiadienį iškvietė vyriausiąjį Rusijos diplomatą šalyje, pranešė rusų valstybinė žiniasklaida po to, kai Varšuva pareiškė numušusi kelis Maskvos dronus, kurie naktį pažeidė jos oro erdvę.
Rusijos laikinasis reikalų patikėtinis Lenkijoje Andrejus Ordašas agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad jis buvo iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją į susitikimą 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku, ir pridūrė, neva Varšuva dar nepateikė įrodymų, jog naktį numušti bepiločiai orlaiviai buvo iš Rusijos.
D. Tuskas pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė per naktį nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris rusų dronus.
„Nustatyta ir tiksliai susekta devyniolika pažeidimų (...) Šiuo metu turime patvirtinimą, kad buvo numušti trys dronai (...) Neturime jokios informacijos, rodančios, kad dėl Rusijos veiksmų kas nors būtų buvęs sužeistas ar žuvęs“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
