Lenkija naftos koncernams įveda viršpelnio mokestį

„Kiekvienas zlotas, gautas šio įstatymo dėka, turi būti panaudotas degalų kainoms mažinti“, – sakė jis.
Ministro pirmininko Donaldo Tusko centro kairės vyriausybė pajamomis iš viršpelnio mokesčio nori finansuoti naują degalų kainų paketą. Finansų ministras Andrzejus Domańskis tikisi, kad degalų kainos dar iki šios savaitės pabaigos sumažės maždaug 23 centais už litrą.
Šiuo metu litras benzinas Lenkijoje vidutiniškai kainuoja apie 2,05 euro už litrą, o dyzelino – 2,06 euro.
Dėl viršpelnio mokesčio įvedimo Lenkijoje kilo politinis ginčas tarp vyriausybės ir dešiniųjų konservatyvių pažiūrų prezidento. Pirmąją vyriausybės iniciatyvą K. Nawrockis vasarą vetavo.
Dabar, spaudžiamas visuomenės, jis įstatymą pasirašė, tačiau kartu kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų jo atitiktį Konstitucijai.
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