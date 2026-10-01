Lenkija pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva

Šia priemone siekiama apriboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti šalies saugumą.
„Sienų kontrolė yra veiksminga priemonė neteisėtai migracijai riboti“, – teigiama ministerijos pareiškime. Pratęsimas leis geriau valdyti migracijos spaudimą ir sustiprinti sienų apsaugą.
Laikiną kontrolę Lenkija įvedė 2025 m. liepą, taip pasekdama kelių kitų ES vyriausybių pavyzdžiu. Pastarąjį kartą ji buvo pratęsta iki spalio 1 dienos.
Ministerijos duomenimis, nuo kontrolės atnaujinimo prie sienos su Lietuva beveik 1,3 tūkst. žmonių neleista įvažiuoti į šalį, o prie sienos su Vokietija – beveik 1,2 tūkst.
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