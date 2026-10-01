 Lenkija pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva

Lenkija pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva

2026-10-01 13:00
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkija dar šešiems mėnesiams – iki 2027 m. kovo 30 d. – pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva. Tai ketvirtadienį Varšuvoje pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

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<span>Lenkija pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva</span>
Lenkija pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva / Scanpix nuotr.

Šia priemone siekiama apriboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti šalies saugumą.

„Sienų kontrolė yra veiksminga priemonė neteisėtai migracijai riboti“, – teigiama ministerijos pareiškime. Pratęsimas leis geriau valdyti migracijos spaudimą ir sustiprinti sienų apsaugą.

Laikiną kontrolę Lenkija įvedė 2025 m. liepą, taip pasekdama kelių kitų ES vyriausybių pavyzdžiu. Pastarąjį kartą ji buvo pratęsta iki spalio 1 dienos.

Ministerijos duomenimis, nuo kontrolės atnaujinimo prie sienos su Lietuva beveik 1,3 tūkst. žmonių neleista įvažiuoti į šalį, o prie sienos su Vokietija – beveik 1,2 tūkst.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Lietuva
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