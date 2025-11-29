Lenkijoje penkiems asmenims pateikti kaltinimai dėl darbo užsienio žvalgybos tarnybai

Lenkijos nacionalinė prokuratūra tiksliai nenurodė, su kuria valstybe susijęs šis atvejis. Tačiau nuo tada, kai Rusija beveik prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Varšuva kaltina Maskvą bandymais vykdyti sabotažą ir „hibridinį karą“.
Prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas (Pšemislavas Novakas) pranešime nurodė, kad trys įtariamieji buvo laikinai suimti.
Pranešime nurodoma, kad įtariamųjų veikla, vykdyta šią savaitę Varšuvoje ir rytiniame Balstogės mieste, apėmė „valstybės saugumui svarbios infrastruktūros ir svarbiausių objektų fotografinės dokumentacijos perdavimą“.
„Įtariamiesiems už atliktas užduotis buvo sumokėta kriptovaliutomis“, – pridūrė P. Nowakas.
Pasak Lenkijos nacionalinio saugumo agentūros, įtariamieji buvo užverbuoti per socialinį tinklą „Telegram“. Priduriama, kad šie asmenys platino skrajutes, piešė grafičius ir buvo pasiruošę atlikti kitas užduotis, kurias būtų pavedę jų kuratoriai.
„Minėtas elgesys atitinka nusistovėjusį ir žinomą Rusijos žvalgybos tarnybų veikimo būdą“, – sakoma agentūros išplatintame pranešime.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, Lenkija sulaikė 55 asmenis, kurie, kaip įtariama, veikė Maskvos vardu.
Pirmadienį Lenkijos prokuratūra pranešė pareiškusi kaltinimus trečiam asmeniui dėl diversijų prieš geležinkelį.
Praėjusią savaitę Varšuva kaip įtariamus nusikaltimo vykdytojus įvardijo du ukrainiečius, Oleksandrą K. ir Jevhenijų I., ir sakė, kad jie veikė Maskvos vardu. Lenkija paprašė Baltarusijos, į kurią, kaip manoma, abu vyrai pabėgo, juos išduoti.
Minimi diversijos aktai buvo įvykdyti lapkričio 15–16 dienomis geležinkelio linijoje, padedančioje aprūpinti artimą sąjungininkę Ukrainą.
Visiems trims įtariamiesiems pareikšti kaltinimai dėl teroristinio pobūdžio diversinių veiksmų, vykdytų Rusijos žvalgybos tarnybų vardu prieš Lenkiją.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė, anot jo, Rusijos valstybinį terorizmą po diversijų prieš geležinkelio liniją.
Naujausi komentarai