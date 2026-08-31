Lenkijoje pradedamas mokykloms skirtas kovos su dezinformacija projektas

Praėjusią savaitę spaudos konferencijoje ji teigė, kad atsparumo dezinformacijai ugdymas yra esminė visuomenės saugumo dalis. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad jaunesnės kartos gyvena visiškai kitokioje informacinėje aplinkoje nei gyveno jų tėvai, todėl šaltinių tikrinimas tampa būtinu šiuolaikiniu įgūdžiu.
Ši iniciatyva apima tris pagrindinius švietimo formatus, orientuotus į praktinę patirtį. Modulyje „What the FEJK TALKS“ mokiniai dalyvaus paskaitose ir filmų peržiūrose, kurių metu diskutuos apie manipuliacijas žiniasklaidoje. Programos dalis „What the FEJK CLASS“ siūlys ekskursijas po parodą, supažindinančią su propagandos ir cenzūros istorija Lenkijos kine. Galiausiai segmentas „What the FEJK LAB“ pakvies į praktinius seminarus, kuriuose mokiniai galės sužinoti, kaip redagavimo būdu manipuliuojama naujienų reportažais ir kaip dirbtinis intelektas naudojamas „deepfake“ (suklastotiems) vaizdo įrašams bei balso klonams kurti.
Projektas bus pradėtas rugsėjo 17 d. Jį organizuoja Nacionalinis kino kultūros centras (NCKF) centriniame Lodzės mieste ir faktų tikrinimo organizacija „Demagog Association“. Iniciatyva truks iki 2028 m. ir didžiąja dalimi bus finansuojama iš Kultūros ministerijos skirtos 11,9 mln. zlotų (2,74 mln. eurų) dotacijos. Bendros projekto išlaidos, turėtų siekti 13,13 mln. zlotų (3 mln. eurų).
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