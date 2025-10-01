Lenkijoje rusų pora apkaltinta šnipinėjimu

Prokuratūros atstovas spaudai Przemyslawas Nowakas sakė, kad įtariamieji – Igoris R. (vardas ir pavardė neskelbiami pagal Lenkijos privatumo įstatymus) ir jo žmona Irina R. – buvo sulaikyti 2024 m. liepą ir šiuo metu yra laikinai suimti.
Lenkijos tyrėjai įtaria, kad 2022 m. vasario-rugpjūčio mėnesiais pora bendradarbiavo su Rusijos federaline saugumo tarnyba (FSB) ir veikė prieš Lenkiją – rinko ir perdavinėjo žvalgybinę informaciją, susijusią su Lenkijoje gyvenančiais rusų opozicijos aktyvistais ir jiems talkinančiais asmenimis bei institucijomis.
P. Nowakas pridūrė, kad be kaltinimų šnipinėjimu, vyras taip pat buvo apkaltintas dėl atskiro incidento, susijusio su sprogmenimis. Prokurorai teigia, kad jis su dviem Ukrainos piliečiais ir dar vienu Rusijos piliečiu susitarė per kurjerį išsiųsti siuntinį, kuriame buvo nitroglicerino – labai sprogstamosios medžiagos.
