Lenkijoje trečią savaitę tęsiasi protestai prieš griežtesnę abortų tvarką

Moterų teisių aktyvistai sako, kad jų vadovaujami protestai bus rengiami ir kitokiomis formomis, įskaitant internetą.

Dvi pastarąsias savaites didžiulės gatvių demonstracijos vyko nepaisant dėl koronaviruso pandemijos šalyje paskelbto draudimo organizuoti viešus susibūrimus.

Vyriausybė tvirtina, kad dėl šių protestų šalyje smarkiai išaugos sergamumas koronavirusine infekcija. Ketvirtadienį pranešta, kad Lenkijoje antrą parą iš eilės užfiksuotas rekordinis užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius – 27 143, be to, per parą mirė 367 anksčiau užsikrėtę žmonės.

Šimtai tūkstančių lenkų išėjo į gatves protestuoti, kai spalio 22 dieną šalies aukščiausios instancijos teismas nusprendė, kad dabartiniai įstatymai, leidžiantys abortus vaisiaus apsigimimo atvejais, prieštarauja konstitucijai.

Katalikiškoje Lenkijoje jau ir taip galioja vieni griežčiausių abortų įstatymų Europoje, dėl kurių daugelis moterų priverstos vykti į užsienį nutraukti nepageidaujamo nėštumo.

Protestuotojai reikalauja moterims pasirinkimo teisės ir ragina atsistatydinti dešiniojo sparno vyriausybę.

Ketvirtadienį Varšuvos centre į protesto akciją susirinkusios senjorės laikė plakatus su užrašais „Laisvė, Lygybė, Moterų teisės“ ir protestams vadovaujančio teisių judėjimo „Moterų žaibas“ logotipu – raudonu žaibu. Kai kurios garbaus amžiaus protestuotojos taip pat laikė plakatus su necenzūriniu užrašu, raginančiu vyriausybę pasitraukti.

Protesto eitynės vyko ir netoli Varšuvos esančiuose Otvocke bei Pruškuve, taip pat kitose Lenkijos vietose.

Šiaurės vakaruose esančio Košalino miesto taryba priėmė rezoliuciją, kuria reiškiama parama moterų reikalavimams.

Didžiulį visuomenės spaudimą patirianti ministro pirmininko Mateuszo Morawieckio konservatyviojo sparno vyriausybė delsia oficialiai paskelbti ir įgyvendinti teismo nutartį. Premjeras paragino protestuotojus ir opoziciją sėsti prie derybų stalo.

Kai teismo nutartis įsigalios, nutraukti nėštumą bus leidžiama tik išžaginimo arba kraujomaišos atveju, taip pat kai kyla grėsmė motinos gyvybei.