Lenkijos gynybos ministras įžvelgia sąsają tarp Rusijos diversijų ir artėjančių rinkimų

Žurnalistų ketvirtadienį paklaustas apie pastaruoju metu Lenkijoje kilusius gaisrus, W. Kosiniakas-Kamyszas atsakė: „Artimiausiomis dienomis Rusijoje vyks rinkimai, todėl prieš juos įvairiose vietose gali įvykti eskalacija.“
Neseniai gaisrai kilo dviejuose Lenkijos pramonės objektuose: vienas – centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, privačiai gynybos įmonei „WB Group“ priklausančioje gamykloje, kitas – rytiniame Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate, priklausančiame aviacijos komponentų gamintojai „JFG Composites“.
„Visuomenės atsparumas, sąmoningumo didinimas ir dalijimasis informacija dabar mums visiems yra labai svarbūs“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Privalome išlikti stiprūs kaip visuomenė. Natūralu, kad šių pastangų koordinavimas tenka uniformuotoms tarnyboms ir tam tikru mastu ginkluotosioms pajėgoms. Čia vyksta visapusiška integracija, dalijimasis informacija ir bendradarbiavimas, taip pat ir su mūsų sąjungininkais. Ateinančios savaitės ir mėnesiai tikrai bus sunkūs“, – pridūrė gynybos ministras.
Premjeras Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė neabejojantis, kad gaisras Skaržysko Kamenoje buvo sabotažo aktas.
Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymų apie tyčinius veiksmus Liubline, „atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas“.
Rinkimai į Rusijos žemuosius parlamento rūmus – Valstybės Dūmą – numatyti rugsėjo 18–20 dienomis.
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