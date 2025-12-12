Lenkijos pasienyje aptiktas migrantų iškastas tunelis, sulaikytas Lietuvos pilietis

Pasak atstovo spaudai Andrzejaus Juzwiako, požeminis perėjimas, kelių dešimčių metrų ilgio ir iki 1,5 metro aukščio, buvo aptiktas ketvirtadienį prie Narevkos kaimo Rytų Lenkijoje.
„Jo įėjimas, paslėptas miške, buvo maždaug už 50 metrų nuo Baltarusijos sienos, o išėjimas – už 10 metrų nuo užtvaros Lenkijos pusėje“, – pridūrė A. Juzwiakas, turėdamas omenyje plieninę tvorą, aprūpintą įvairiomis apsaugos sistemomis. Ją Varšuva pastatė siekdama suvaldyti seniai kilusią migracijos krizę pasienyje su Baltarusija.
Pasak atstovo, elektroninės sistemos leido pareigūnams nustatyti, kiek žmonių per sieną pateko į Lenkiją, ir daugumą jų sulaikyti. Teisėsauga vis dar ieško kelių užsieniečių. Dauguma sulaikytų užsienio piliečių buvo afganistaniečiai ir pakistaniečiai, kiti – iš Indijos, Nepalo ir Bangladešo.
Per operaciją pasieniečiai taip pat sulaikė du paimti migrantų atvykusius vairuotojus: 69 metų Mažosios Lenkijos vaivadijos gyventoją ir 49 metų Lietuvos pilietį. Pasak teisėsaugos pareigūnų, jiedu turėjo nuvežti užsieniečius į Vakarų Europos šalis. Tyrimai jų atžvilgiu tęsiami.
Tai jau ketvirtas kartas, kai aptiktas toks tunelis, išraustas po Baltarusijos ir Lenkijos pasienio tvora, ir antras, rastas Narevkos apylinkėse.
