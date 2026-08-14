Lenkijos PiS pašalino iš partijos buvusį premjerą Morawieckį

Atitinkamą sprendimą priėmė partijos vidaus drausmės teismas, stočiai TVP nurodė šios institucijos pirmininkas. Jie esą pažeidė partijos įstatus, nes paliko PiS frakciją ir prisijungė prie naujos frakcijos.
Anot duomenų, iš partijos pašalinti 38 parlamentarai, įskaitant M. Morawieckį, taip pat du senatoriai. Dešinioji konservatyvi PiS partija iki šiol Seime turėjo 181 mandatą, o Senate jai atstovavo 33 senatoriai.
PIS skilo liepos pabaigoje. To priežastis buvo nesutarimai tarp 77-erių partijos įkūrėjo Jaroslawo Kaczynskio ir 58-erių M. Morawieckio. Pastarasis nesutiko su dar didesniu J. Kaczynskio inicijuotu poslinkiu į dešinę ir su kitais nuosaikiojo sparno atstovais partijos viduje įkūrė asociaciją „Plėtra plius“.
J. Kaczynskiui ši grupuotė buvo lyg krislas akyje. Jis ultimatyviai pareikalavo išformuoti grupę ir norėjo, kad visi nariai pasirašytų lojalumo deklaraciją. M. Morawieckis nesutiko vykdyti nė vieno šių reikalavimų ir paskelbė kuriantis savo frakciją. Tada buvo pradėta jo ir jo bendraminčių iš „Plėtra plius“ pašalinimo iš partijos procedūra.
PiS valdė Lenkiją nuo 2015 iki 2023 m. Per šį laikotarpį ji smarkiai pertvarkė teismų sistemą, o tai, be kita ko, sukėlė konfliktą su Europos Komisija. 2023 m. spalio mėn. PiS pralaimėjo parlamento rinkimus ir nuo tada yra didžiausia šalies opozicinė partija.
Naujausi komentarai