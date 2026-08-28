Lenkijos vyriausybė piktinasi prezidento veto: tai brangiai kainuoja šaliai

K. Nawrockis pradėjo eiti pareigas praėjusiais metais, tačiau santykiai su proeuropietiška ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybe įtempti.
Lenkijos prezidentas valstybės vadovo pareigas eina penkerius metus ir tradiciškai atlieka reprezentacinį vaidmenį. Nuo 1989 m., kai po pusės amžiaus komunistų valdymo Lenkija sugrįžo prie demokratijos, prezidentai daugiau ar mažiau laikėsi šio principo.
Tačiau Konstitucija suteikia valstybės vadovui teisę vetuoti parlamento įstatymų projektus, o tai gali tapti problema, kai didžiausia parlamento partija neturi reikiamų dviejų trečdalių vietų, reikalingų panaikinti veto.
Per pastaruosius 13 mėnesių K. Nawrockis vetavo 45 parlamento priimtus įstatymų projektus, todėl žiniasklaida ir įstatymų leidėjai jį praminė „Veto žmogumi“. Daugelis vetuotų įstatymų buvo susiję su ekonomika, finansais ir mokesčiais.
„Dėl prezidento Nawrockio veto valstybės biudžetas patyrė mažiausiai 8 mlrd. zlotų (2,1 mlrd. JAV dolerių) nuostolį“, – penktadienį pareiškė finansų ministras Andrzejus Domanskis, pristatydamas 2027 m. biudžeto įstatymo projektą.
Jis apkaltino K. Nawrockį itin neatsakingais veiksmais. Prezidento atstovas spaudai vyriausybės kritiką pavadino nevykusiu manipuliavimu.
Kredito reitingų agentūra „Fitch“ praėjusią savaitę patvirtino Lenkijos skolai suteiktą A reitingą, o tai reiškia mažą įsipareigojimų nevykdymo riziką. Tačiau ji perspėjo, kad „apskritai nebendradarbiaujantys ir kartais priešiški vyriausybės ir prezidento santykiai, įskaitant rekordinį veto skaičių, riboja Lenkijos gebėjimą veiksmingai įgyvendinti ekonominę politiką ir reformas“.
Vyriausybės pasiūlymai 2027 m. grindžiami maždaug 6,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) biudžeto deficitu, 3 proc. augimu, 2,8 proc. infliacija ir 6 proc. nedarbo lygiu iki metų pabaigos.
Lenkija, Europos Sąjungos ir NATO narė, ribojasi su Rusija ir Ukraina bei planuoja skirti gynybai 4,51 proc. BVP arba beveik 200 mlrd. zlotų.K. Nawrockis pradėjo eiti pareigas praėjusiais metais, tačiau santykiai su proeuropietiška ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybe įtempti.
Lenkijos prezidentas valstybės vadovo pareigas eina penkerius metus ir tradiciškai atlieka reprezentacinį vaidmenį. Nuo 1989 m., kai po pusės amžiaus komunistų valdymo Lenkija sugrįžo prie demokratijos, prezidentai daugiau ar mažiau laikėsi šio principo.
Tačiau Konstitucija suteikia valstybės vadovui teisę vetuoti parlamento įstatymų projektus, o tai gali tapti problema, kai didžiausia parlamento partija neturi reikiamų dviejų trečdalių vietų, reikalingų panaikinti veto.
Per pastaruosius 13 mėnesių K. Nawrockis vetavo 45 parlamento priimtus įstatymų projektus, todėl žiniasklaida ir įstatymų leidėjai jį praminė „Veto žmogumi“. Daugelis vetuotų įstatymų buvo susiję su ekonomika, finansais ir mokesčiais.
„Dėl prezidento Nawrockio veto valstybės biudžetas patyrė mažiausiai 8 mlrd. zlotų (2,1 mlrd. JAV dolerių) nuostolį“, – penktadienį pareiškė finansų ministras Andrzejus Domanskis, pristatydamas 2027 m. biudžeto įstatymo projektą.
Jis apkaltino K. Nawrockį itin neatsakingais veiksmais. Prezidento atstovas spaudai vyriausybės kritiką pavadino nevykusiu manipuliavimu.
Kredito reitingų agentūra „Fitch“ praėjusią savaitę patvirtino Lenkijos skolai suteiktą A reitingą, o tai reiškia mažą įsipareigojimų nevykdymo riziką. Tačiau ji perspėjo, kad „apskritai nebendradarbiaujantys ir kartais priešiški vyriausybės ir prezidento santykiai, įskaitant rekordinį veto skaičių, riboja Lenkijos gebėjimą veiksmingai įgyvendinti ekonominę politiką ir reformas“.
Vyriausybės pasiūlymai 2027 m. grindžiami maždaug 6,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) biudžeto deficitu, 3 proc. augimu, 2,8 proc. infliacija ir 6 proc. nedarbo lygiu iki metų pabaigos.
Lenkija, Europos Sąjungos ir NATO narė, ribojasi su Rusija ir Ukraina bei planuoja skirti gynybai 4,51 proc. BVP arba beveik 200 mlrd. zlotų.
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