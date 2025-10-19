 Lenkų gynybos ministras: Lenkija 2026 metais planuoja pradėti dronų gamybą

2025-10-19 13:03
BNS inf.

Lenkija 2026 metais planuoja pradėti dronų gamybą, pranešė lenkų gynybos ministras. 

Lenkijos oro pajėgų technologijos institutas (ITWL) penktadienį pasirašė sąlyginį susitarimą dėl 52 proc. įmonės „Hornet-Polskie Drony“ akcijų įsigijimo iš kapitalo grupės „Boryszew“, kuri pasiliks likusius 48 proc. jos akcijų.

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) socialiniame tinkle „X“ teigė, kad vidaus dronų pramonės plėtra yra dalis pastangų stiprinti Lenkijos saugumo pamatus.

Jis pridūrė, kad vyriausybė siekia išplėsti Lenkijos ginkluotųjų pajėgų pajėgumus, kur įmanoma, pasitelkdama vietinę gynybos pramonę.

Pagal sutartį „Hornet-Polskie Drony“ gamins bepiločių orlaivių ginklų sistemas, o jų eksploatacija turėtų prasidėti antrąjį 2026 metų ketvirtį.

„Boryszew“ finansuos mokslinius tyrimus, plėtrą ir bandomąją gamybą, taip pat nuomos žemę Sochačeve, o ITWL savo ruožtu pasidalins savo technologijų kūrimo patirtimi. 

