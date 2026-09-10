 Lenkų ministras: Varšuva pirmoji ateitų į pagalbą Baltijos šalims

Lenkų ministras: Varšuva pirmoji ateitų į pagalbą Baltijos šalims

2026-09-10 17:39
BNS inf.

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad jei Baltijos šalys būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą, ketvirtadienį rašo „TVP World“.

<span>Lenkų ministras: Varšuva pirmoji ateitų į pagalbą Baltijos šalims</span>
Lenkų ministras: Varšuva pirmoji ateitų į pagalbą Baltijos šalims / Scanpix nuotr.

„Jei tuo metu būčiau gynybos ministras, kreipčiausi į vyriausybę, į prezidentą, kad Lenkija pirmoji suteiktų pagalbą, aktyvuojant penktąjį (NATO) straipsnį, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis Lenkijos Respublikai ir Lenkijos visuomenei“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

„Nes jei to nepadarysime, prarasime tą erdvę, – tęsė jis. – O jei prarasime tą erdvę, netrukus patys būsime tie, kurie prašys pagalbos.“

Kai kurie tarptautiniai stebėtojai ir analitikai kalba apie didėjančią atviro konflikto su Rusija grėsmę, o Baltijos šalys įvardijamos kaip tikėtinas pirmasis taikinys.

77,8 proc. lenkų mano, kad jų šalis turėtų padėti Baltijos šalims, jei jas užpultų Rusija, ir tik 16,1 proc. laikosi priešingos nuomonės, rodo „Radio Zet“ užsakymu atlikta IBRIS apklausa.

Reaguodamas į apklausos rezultatus, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis lenkiškai parašė socialiniame tinkle „X“: „Labai ačiū!“

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Baltijos šalys
Rusijos agresija
NATO

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