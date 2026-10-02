 Leyen sako, kad JAV dyzelino eksporto draudimas nesvarstomas

Leyen sako, kad JAV dyzelino eksporto draudimas nesvarstomas

2026-10-02 21:33
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė palengvėjimą dėl Didžiojo septyneto (G7) susitarimo nedelsiant panaudoti naftos atsargas.

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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / EPA-ELTOS nuotr.

„Palankiai vertiname G7 šalių sprendimą netaikyti jokių eksporto draudimų sąjungininkėms ir tolesnį partnerių solidarumą“, – penktadienį platformoje „X“ parašė U. von der Leyen.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjo pabaigoje paskelbė, kad svarsto galimybę uždrausti dyzelino eksportą. Toks draudimas būtų paveikęs ir Europos šalis.

„Remiame TEA koordinuojamą degalų atsargų panaudojimą“, – tęsė U. von der Leyen, omenyje turėdama Tarptautinę energetikos agentūrą.

„Mūsų piliečiams reikia įperkamos energijos ir jie jos nusipelno“, – pridūrė ji.

„Kaip G7, glaudžiai koordinuosime veiksmus, kad pasiektume šį tikslą“, – pažymėjo EK vadovė.

G7 sudaro Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, JAV, Japonija, Italija ir Kanada. Grupei šiuo metu pirmininkauja Prancūzija.

 

 

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Ursula von der Leyen
JAV dyzelino eksporto draudimas
naftos atsargos

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