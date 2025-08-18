Linas Linkevičius: dėl to dabar triumfuoja visa Rusijos medija

Jau pirmadienį Ukrainos lyderis vyks į Vašingtoną, bet jam gali nepatikti tai, ką išgirs. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas mano, kad D. Trumpas spaus V. Zelenskį daryti nuolaidas dėl Ukrainos teritorijų.
Kam simpatijos didesnės – dabar jau akivaizdu visiems. Vasario mėnesį V. Zelenskis praktiškai buvo išvytas iš Baltųjų rūmų. D. Trumpas kritikavo, ragino daryti daugiau, rodė atstumą.
Dabar Aliaskoje tas pats JAV prezidentas šiltai spaudė ranką V. Putinui – sutinka, kaip partnerį ir draugą.
Tai stiprus pažeminimas, kadangi V. Putinas buvo priimtas, kaip lygiavertis valstybės vadovas.
„D. Trumpo chemija su V. Putinu žymiai artimesnė negu chemija su V. Zelenskiu, ką matėme pirmajame susitikime“, – sakė diplomatas Vygaudas Ušackas.
Tokia šiluma V. Putinui – antausis Ukrainai ir Vakarams. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis savo „Facebook“ paskyroje rašė: „Kas galėjo pagalvoti... Demokratijos lopšio šalies prezidentas laisvės šalyje spaus ranką karo nusikaltėliui.“
„Tai stiprus pažeminimas, kadangi V. Putinas buvo priimtas, kaip lygiavertis valstybės vadovas“, – aiškino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas (LSDP) Remigijus Motuzas.
Aliaskos susitikimas parodė viena: V. Putinas nesikeičia, o D. Trumpas išvyko be atsakymų. Paliaubų nėra, susitarimo nėra, o Ukraina ir toliau lieka viena karo akivaizdos metu.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį rusai vėl atakavo dešimtimis dronų ir balistine raketa.
„Klausimas, ar priartėjome prie karo pabaigos? Nepriartėjome. Ar pasikeitė kažkas į gerą pusę? Pasikeitimų nematome“, – tvirtino buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Paliktas nuošalyje Kyjivas dar turės progą išgirsti, kaip paliaubas mato Amerika ir Rusija. Jau sutarta, kad pirmadienį V. Zelenskis vyksta į Vašingtoną.
„Ganėtinai agresyviai kamuoliukas buvo numestas į V. Zelenskio pusę“, – teigė V. Ušackas.
Europos lyderiai išplatintame bendrame pareiškime dėkoja D. Trumpui už pastangas, bet ragina spausti Maskvą griežtesnėmis sankcijomis, o Ukrainai suteikti saugumo garantijas – leisti pačiai nuspręsti dėl savo teritorijos.
„Manau, kad vis dėlto D. Trumpas su V. Zelenskiu kalbės apie tai, kad Ukraina, norėdama paliaubų ar taikos, turės padaryti kai kurių nuolaidų – turbūt teritorinių nuolaidų“, – samprotavo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas (LSDP) Remigijus Motuzas.
„Ne visuomet, galbūt net ir rečiau negu bet kada anksčiau, Amerikos, Europos ir Ukrainos interesai nesutaps su JAV interesais“, – tvirtino diplomatas V. Ušackas.
Susitikimui pasibaigus be rezultatų, D. Trumpas socialinio tinklo „Truth Social“ įraše jau atmeta paliaubų Ukrainoje idėją ir ragina sudaryti tiesioginį taikos susitarimą.
„Labai apmaudu, kad nebuvo priimtas sprendimas dėl paliaubų. Kitas elementas, dėl kurio buvo susitarta Norinčiųjų koalicijos vardu ir labai tam pritariu – trišalis aukščiausiojo lygio susitikimas. Tikiuosi, kad pirmadienį per prezidentų D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimą vyks esminė diskusija“, – kalbėjo Latvijos prezidentas Edgars Rinkevics.
Maskva pasiduoti neketina. Priešingai – siunčia dar vieną pavojaus signalą NATO šalims. Taip sako diplomatas V. Ušackas, Aliaskoje išgirdęs V. Putino žodžius: atkurti saugumo balansą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.
„Man, kaip diplomatui, suprantama, kad kalbama ne tik apie branduolinio ginklo kontrolės susitarimus. Vienas iš jų baigia galioti kitų metų pradžioje tarp Rusijos ir Amerikos. Apskritai kalbama apie NATO vaidmenį ir apie Europos saugumo architektūrą“, – teigė V. Ušackas.
Maskvos palengvėjimui nebesigirdi ir grasinimų dėl sankcijų, nors D. Trumpas žadėjo griežtas pasekmes, jei Rusija nepasieks paliaubas.
„Pats faktas, kad sankcijos yra atidedamos neribotam laikui – pasiekimas, nes vienas iš Kremliaus tikslų yra laimėti laiko“, – sakė Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
„Sankcijos nebuvo pritaikytos, terminas baigėsi praėjusią savaitę. Kai D. Trumpo paklausė dėl rusiškos naftos – taip pat nebuvo atsakyta“, – tikino R. Motuzas.
Diplomatas ir politologas sako, kad Aliaskoje V. Putinas triumfavo – parodė, kaip šiltai sutinkamas, kaip Vakarai priversti taikstytis su Maskva.
„Jis, aišku, gavo vizualinį priėmimą, kuris buvo jam labai palankus. Įdomiai atrodė prezidentas D. Trumpas, plojantis V. Putinui, kuris artėjo link jo tik nusileidus Rusijos vado lėktuvui“, – pasakojo L. Kojala.
„Gavo tai, ko norėjo praktiškai. O jis norėjo, kad būtų nutraukta izoliacija, dėl ko, beje, ir triumfuoja dabar jau Rusijos medija. Izoliacija nepavyko, nes tokios šalies, kaip Rusija negalima izoliuoti“, – kalbėjo L. Linkevičius.
Kol Rusijos propaganda triumfuojančiai pristato susitikimą, kaip neabejotiną Maskvos diplomatinę pergalę, Amerikos spauda kalba apie fiasko. D. Trumpas atvyko žadėdamas proveržį, bet išvyko tik su tuščiais žodžiais.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„JAV prezidentas yra žmogus, kuris labai atidžiai stebi viešąją erdvę, žiūri televiziją. Jeigu ir toliau skambės vertinimai, kad šis susitikimas buvo palankesnis V. Putinui negu D. Trumpui, jeigu tą kalbės net ir jam simpatizuojanti žiniasklaida, tai jo nuostatos dar gali koreguotis“, – aiškino L. Kojala.
Aliaskoje neužtikrinęs paliaubų, D. Trumpas dabar siekia trišalio JAV, Rusijos ir Ukrainos vadovų susitikimo.