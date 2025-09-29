Londonas žada griežtesnes taisykles šalyje norintiems likti migrantams

Šiuo metu tie, kurie turi šeimą Britanijoje ir gyvena ten penkerius metus, turi teisę gauti nuolatinį leidimą gyventi šalyje. Tokia pati tvarka galioja ir tiems, kurie teisėtai gyvena Jungtinėje Karalystėje 10 metų su bet kokios rūšies viza.
Šiuos reikalavimus atitinkantys pareiškėjai įgyja teisę gyventi, dirbti ir studijuoti Jungtinėje Karalystėje bei kreiptis dėl pašalpų ir Britanijos pilietybės.
Tačiau migracijos politiką iš esmės keisti nutarusi vidaus reikalų ministrė Shabana Mahmood pirmadienį paskelbs, kad migrantai, norėdami likti šalyje, turės mokėti socialinio draudimo įmokas, negalės kreiptis dėl pašalpų, privalės neturėti teistumo ir savanoriauti savo bendruomenėje.
Ministrė savo planus pristatys valdančiosios Leiboristų partijos metinėje konferencijoje, o vyriausybė dėl šių pokyčių konsultuosis vėliau šiais metais, teigiama partijos pranešime spaudai.
Šis pranešimas paskelbtas netrukus po to, kai opozicinė kraštutinės dešinės partija „Reform UK“, kuri šiuo metu pirmauja nacionalinėse apklausose, pareiškė, kad apskritai panaikintų nuolatinį leidimą gyventi, o migrantai, jai atėjus į valdžią, turėtų kas penkerius metus iš naujo kreiptis dėl vizų.
Tai būtų taikoma šimtams tūkstančių žmonių, kurie jau yra gavę leidimą gyventi.
„Šios priemonės nubrėžia aiškią ribą tarp Leiboristų vyriausybės ir partijos „Reform UK“, kurios neseniai paskelbtas planas... priverstų darbuotojus, kurie ištisus dešimtmečius prisidėjo prie šios šalies gerovės, palikti savo namus ir šeimas“, – teigiama Leiboristų partijos pareiškime.
Sekmadienį ministras pirmininkas Keiras Starmeris partijos „Reform UK“ planą pavadino „rasistiniu“ ir pridūrė, kad šis planas „suskaldytų šalį“.
Savo pirmojoje kalboje Leiboristų partijos konferencijoje kaip vidaus reikalų ministrė Sh. Mahmood pasakys, kad migrantai turėtų išmokti angliškai aukštu lygiu ir kad ji bus „griežta“ ministrė.
Imigracija yra itin svarbus klausimas Jungtinėje Karalystėje, ir Sh. Mahmood įspės partijos narius, kad nesugebėjimas jo išspręsti reikš, kad „dirbantys žmonės nusisuks nuo mūsų... ir ieškos paguodos „Reform UK“ lyderio Nigelo Farage'o melaginguose pažaduose.“
Pirmadienį savo kreipimąsi konferencijos metu taip pat skaitys šalies finansų ministrė Rachel Reeves. Pagal Leiboristų partijos pranešimą spaudai, ji „pažadės investuoti į Britanijos atsinaujinimą“ ir paskelbs naujus planus, kaip įdarbinti jaunimą.
