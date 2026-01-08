Londono policija įdarbino tūkstančius pareigūnų neatlikusi saugumo patikrų

Dešimtys pareigūnų vėliau padarė tarnybinius pažeidimus ar nusikaltimus. Du pareigūnai buvo nuteisti kaip serijiniai prievartautojai.
Londono policija saugumo patikrų atsisakymą argumentavo padidėjusiu spaudimu pasiekti įdarbinimo tikslus.
Vidaus reikalų ministerija po pranešimo paskelbimo pareiškė, kad policijos priežiūros institucija atliks „skubų, nepriklausomą įdarbinimo ir patikros standartų tyrimą“. Policijos pareigūnų saugumo patikros panaikinimas yra „Met“ pareigos užtikrinti saugumą Londone pažeidimas, pabrėžė vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood.
Londono policiją pastaraisiais metais sukrėtė virtinė skandalų, įskaitant kelių pareigūnų nuteisimą dėl seksualinių nusikaltimų. Ataskaitoje 2023 m. prieita prie išvados, kad Londono policija yra „institucinė“, rasistinė, seksistinė ir homofobiška.
