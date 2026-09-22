Lukašenka: Baltarusija neturi kalio trąšų parduoti JAV

Pasak A. Lukašenkos, Baltarusija negali Jungtinėms Valstijoms tiekti didelių kiekių, nes visa šių metų produkcija jau parduota pagal sutartis.
„Net jei norėtume tiekti (kalio trąšas – ELTA) į kitas, Vakarų rinkas, paprasčiausiai neturime tokių kiekių – viskas parduota pagal sutartis“, – pirmadienį jo kanceliarijos paskelbtame pareiškime teigė A. Lukašenka.
Kaip rašė ELTA, JAV prezidentas pirmadienį pareiškė, kad rengia „milžinišką“ trąšų pirkimo iš Baltarusijos sandorį, kuris taps alternatyva kalio importui iš Kanados.
D. Trumpas pastaruoju metu suintensyvino prekybos karą su kaimyne Kanada – ilgamete JAV sąjungininke ir viena svarbiausių prekybos partnerių.
JAV geologijos tarnybos duomenimis, 2024 m. 79 proc. kalio importo sudarė tiekimas iš Kanados, 11 proc. – iš Rusijos, o 4 proc. – iš Baltarusijos.
„Kaina būtų gerokai mažesnė, nei šiuo metu mokame Kanadai; tai labai gera žinia mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams“, – apie rengiamą sandorį su Minsku skelbė D. Trumpas.
D. Trumpo administracija jau ilgą laiką siekia gerinti santykius su Baltarusijos lyderiu, nepaisant šio vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Šioms pastangoms vadovauja JAV prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as.
J. Coale'as siekia, kad mainais į JAV sankcijų Baltarusijai švelninimą A. Lukašenka paleistų politinius kalinius.
JAV pasiuntinio pastangomis į laisvę išėjo šimtai žmonių, tarp jų Nobelio taikos premijos laureatas ir tarptautiniu mastu pripažintos 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų nugalėtojos Sviatlanos Cichanouskajos vyras.
Reaguodama į pranešimus apie JAV rengiamą sandorį, S. Cichanouskaja savo ruožtu įspėjo Vašingtoną, kad bet koks susitarimas su A. Lukašenkos režimu yra rizikingas.
„Mūsų pozicija yra tokia, kad dabar ne laikas prekiauti su režimu, kol visos pajamos iš kalio trąšų tenka represijoms vykdyti ir Rusijos karo mašinai remti. Bet koks susitarimas su režimu yra labai rizikingas“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji.
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(be temos)
(be temos)