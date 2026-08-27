 Lukašenka vėl vyksta į Rusiją susitikti su Putinu

Lukašenka vėl vyksta į Rusiją susitikti su Putinu

2026-08-27 22:16
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Vakarų nepripažįstamas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka išvyko į Rusiją su darbo vizitu, praneša Baltarusijos portalas „Naša Niva“, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Vizito metu A. Lukašenka turėtų surengti derybas su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti „pagrindines dvišalio bendradarbiavimo sritis, aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat saugumo klausimus“.

A. Lukašenka dar turėtų susitikti su Rusijos ministru pirmininku Michailu Mišustinu. Susitikime su Rusijos premjeru Baltarusijos autoritaras turėtų aptarti bendradarbiavimo prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą.

Kaip jau skelbta, A. Lukašenka birželio mėnesį lankėsi V. Putino rezidencijoje Valdajuje.

Šiame straipsnyje:
Aliaksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas
Rusija

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