Macroną Pekine priėmęs Xi ragina palaikyti stabilesnius tarpusavio santykius

„Kartais skirtumų pasitaiko, bet mūsų pareiga juos įveikti vardan bendro gėrio“, – susitikimo metu Xi Jinpingui sakė E. Macronas.
Tuo metu Kinijos lyderis paragino Prancūzijos kolegą palaikyti stabilesnius tarpusavio santykius.
Xi Jinpingas teigė, kad Kinija yra pasirengusi bendradarbiauti su Prancūzija, „kad būtų išvengta bet kokio kišimosi“ ir „visapusiška strateginė partnerystė tarp Kinijos ir Prancūzijos taptų stabilesnė“.
Prancūzijos lyderį ir jo sutuoktinę Brigitte Didžiojoje liaudies salėje iškilmingai pasitiko Xi Jinpingas su žmona Peng Liyuan.
Tai jau ketvirtasis E. Macrono vizitas Kinijoje nuo darbo pradžios 2017 metais.
Šio vizito metu jis taip pat numatęs derybas su Kinijos premjeru Li Qiangu.
Be kita ko, per šį vizitą, kaip tikimasi, E. Macronas kinų lyderį spaus padėti užtikrinti paliaubas Ukrainoje.
Eliziejaus rūmai nurodė, kad Prancūzijos vadovas pasakys Xi Jinpingui, jog Pekinas privalo „susilaikyti nuo bet kokių priemonių teikimo Rusijai bet kokiu būdu“, kad karas nebūtų tęsiamas.
Vakarų valstybės kaltina Kiniją teikiant Maskvai svarbią ekonominę paramą ir karinius komponentus, reikalingus invaziją tęsiančiai Rusijos gynybos pramonei.
Vizito darbotvarkėje numatytas ir prekybos klausimų aptarimas, Europos Sąjungai fiksuojant didžiulį, 357 mlrd. JAV dolerių (apie 340 mlrd. eurų) siekiantį prekybos deficitą su šia Azijos milžine.
Pasak E. Macrono patarėjo, „būtina, kad Kinija vartotų daugiau ir eksportuotų mažiau, o europiečiai – mažiau taupytų ir daugiau gamintų“.
