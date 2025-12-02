Paryžiuje dėl antisemitinio sąmokslo sulaikyti du nepilnamečiai

Kaip pranešė laikraštis „Le Parisien“, šešiolikmetis čečėnas, prieš ketverius metus kartu su motina atvykęs į Prancūziją, per „WhatsApp“ programėlę išsiuntė nuotrauką, kurioje laiko peilį, ir paskelbė, kad už penkių dienų žudys žydus.
Jis palaikė ryšį su kitu šešiolikmečiu, kuris gyveno Paryžiaus regione, ir grasino nusitaikyti į religinių apeigų vietą, pridūrė laikraštis.
Patvirtindama spaudos pranešimus, Prancūzijos nacionalinė antiteroristinė prokuratūra pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad jiems buvo pateikti kaltinimai „dalyvavimu teroristiniame nusikalstamame susivienijime, kurio tikslas – rengti vieną ar daugiau nusikaltimų prieš asmenis“.
Iki šiol 2025 metais Prancūzija dėl su terorizmu susijusių nusikaltimų apkaltino 20 nepilnamečių, o prokurorai nurodo, kad per pastaruosius penkerius metus padaugėjo jaunų žmonių, kuriems pateikti kaltinimai dėl tokių sąmokslų.
Po šių dviejų sulaikymo šiemet su terorizmu susijusiais nusikaltimais buvo apkaltinta 19 nepilnamečių.
