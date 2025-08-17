Macronas: Europos lyderiai klaus Trumpo apie saugumo garantijas Ukrainai

E. Macronas kalbėjo iš savo vasaros rezidencijos, prisijungęs prie vaizdo konferencijos su kitais Europos lyderiais, kad suderintų bendrą poziciją prieš kelionę į JAV.
E. Macronas pareiškė, kad „mūsų valia – sukurti vieningą europiečių ir ukrainiečių frontą“ ir paklausė amerikiečių, kokiu mastu jie pasirengę prisidėti prie saugumo garantijų, kurios būtų pasiūlytos Ukrainai pagal taikos susitarimą.
Kalbėdamas apie Maskvos poziciją jis sakė: „Yra tik viena valstybė, siūlanti taiką, kuri būtų kapituliacija: Rusija.“
„Ir lygiai taip pat, kaip negalima būtų diskutuoti apie Ukrainos teritoriją be Ukrainos, taip negali būti diskusijų apie europiečių saugumą be jų pačių“, – pridūrė jis.
E. Macronas pareiškė, kad Europos lyderiai turėtų dalyvauti kituose aukščiausiojo lygio susitikimuose dėl Ukrainos krizės.
Ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu, lydės Europos lyderiai.
Tarp šių Europos lyderių yra Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas E. Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).