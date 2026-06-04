Magyaras: Vengrija galėtų tapti Ukrainos ir Rusijos derybų vieta

„Vengrija čia negali atlikti lemiamo vaidmens, tai didžiųjų valstybių reikalas. Mes galime suteikti diplomatinę ir humanitarinę pagalbą, o Vengrija taip pat galėtų būti derybų vieta“, – sakė P. Magyaras.
P. Magyaro pirmtakas Viktoras Orbanas prieš kelis mėnesius buvo pasirengęs priimti JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną planuotame aukščiausiojo lygio susitikime, kurio galiausiai buvo atsisakyta.
V. Orbanas buvo plačiai laikomas vienu palankiausiai Rusijai nusiteikusių lyderių Europoje. Tuo tarpu P. Magyaras vykdė labiau proeuropietišką kampaniją ir užėmė griežtesnę poziciją Maskvos atžvilgiu.
„Ukrainoje dabar tikrai ant kortos pastatyta viskas. Daug žmonių žūsta, ir gali būti, kad ši šalis praras dalį savo teritorijos. Todėl Ukrainai reikia tikrų, įgyvendinamų tarptautinių garantijų“, – teigė P. Magyaras.
P. Magyaras pažymėjo, kad galimos saugumo garantijos neturėtų atspindėti 1994 metų Budapešto memorandumo, kuriuo JAV, Jungtinė Karalystė (JK) ir Rusija garantavo, kad prieš Ukrainą nebus naudojamos ekonominės ir karinės priemonės, baigties.
„1994 metais jau buvo garsusis Budapešto memorandumas, kuriame, be kitų, JAV ir didžiosios valstybės garantavo Ukrainos nepriklausomybę ir vientisumą. Tačiau šių pažadų nebuvo laikomasi, nes iš tuščių šūkių maža naudos.
Tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą, taikos derybos įstrigo. Kyjivas reikalauja, kad paliaubos būtų paskelbtos dabartinėse kovų pozicijose, o Maskva reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš likusios Kyjivo kontroliuojamos Donbaso regiono dalies.