Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas surengė derybas Niujorke

Šis susitikimas surengtas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
Tačiau tiek M. Rubio, tiek S. Lavrovas žurnalistams nekomentavo šio susitikimo, įvykusio Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose.
Tai buvo aukščiausio lygio Vašingtono ir Maskvos pareigūnų susitikimas, įvykęs praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai D. Trumpas Aliaskoje surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Naujausi komentarai