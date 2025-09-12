Markas Rutte: NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą

Pranešimas paskelbtas netrukus po to, kai NATO pirmą kartą karo Ukrainoje pradžios pakėlė naikintuvus, kad numuštų Rusijos dronus virš sąjungininkų oro erdvės.
„NATO inicijuoja „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi) sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją, ištekliai“, – sakė M. Rutte.
Jis sakė, kad pastiprinimas apims „tradiciškesnius karinius pajėgumus“, be to, „elementus, skirtus spręsti konkrečias problemas, susijusias su dronų naudojimu“.
NATO vis dar vertina, ar Rusija tyčia pažeidė Lenkijos oro erdvę, ar ne, pridūrė jis, tačiau pakartojo, kad bet kuriuo atveju „ tai yra pavojinga ir nepriimtina“.
„Mes vis dar vykdome trečiadienį įvykusių incidentų vertinimą ir, nesvarbu, ar Rusijos veiksmai buvo tyčiniai, ar ne, Rusija pažeidė NATO oro erdvę“, – sakė M. Rutte apie incidentą, kurio metu buvo užfiksuota 19 Rusijos dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę.
„Nesvarbu, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar ne, tai yra pavojinga ir nepriimtina“, – pridūrė jis.
M. Rutte teigė, kad trečiadienį įvykęs incidentas buvo „didžiausia NATO oro erdvės pažeidimų koncentracija“, bet ne pavienis atvejis, nes panašių situacijų buvo užfiksuota Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
NATO pranešimas pasirodė, sąjungininkėms, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją, pareiškus, kad į Lenkiją nusiųs daugiau naikintuvų.
„Nors mūsų dėmesys sutelktas į Lenkiją, ši situacija peržengia vienos tautos sienas. Tai, kas paveikia vieną sąjungininką, paveikia mus visus“, – sakė A. Grynkewichius.
„Eastern Sentry“ bus lanksti ir vikri, teikdama dar labiau tikslingą atgrasymą ir gynybą būtent tada ir ten, kur jos reikia“, – pridūrė jis.
NATO savo atsaką į dronų įsiveržimą, kurio metu naujausi JAV gamybos naikintuvai pakilo numušti palyginti nebrangių rusiškų dronų, laiko sėkmingu.
Tačiau kilo klausimų, kodėl buvo sunaikinta tik keletas į Lenkijos oro erdvę įskridusių dronų.
„Mes visada ieškome būdų tobulėti, mokytis nuo mažiausių taktinių klaidų iki to, kaip sprendžiame tam tikras problemas“, – sakė A. Grynkewichas.
„Praėjusios dienos įsibrovimo mastas buvo akivaizdžiai didesnis nei ankstesnių įsiveržimų, su kuriais susidūrėme. Taigi, skiriant papildomų išteklių šiai problemai spręsti, bus lengviau ją išspręsti“, – tvirtino jis.
Jis pridūrė, kad NATO deda pastangas, siekdama užtikrinti, kad „gautume pigesnius ginklus, kuriuos galėtume panaudoti savigynai, kad ši operacija laikui bėgant taptų tvaria“.
„Kai ore yra naikintuvo pilotas arba ant žemės yra kas nors, kas gina aljansą, nenoriu, kad jie galvotų apie tai, kiek kainuoja jų ginklai. Noriu, kad jie gintų mūsų piliečius“, – sakė jis.
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) padėkojo NATO už „ryžtingus veiksmus ir sprendimus reaguojant į agresyvią Rusijos politiką“.
Naujas dislokavimas buvo „ne tik strateginis sprendimas“, bet ir „atsakomybės už viso rytinio Aljanso flango saugumą išraiška“, pridūrė jis.
