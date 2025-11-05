Markas Rutte nesureikšmina JAV sprendimo mažinti savo karių Rumunijoje gretas

„Tikrai manau, kad mes šiek tiek per daug tai sureikšminame“, – sakė trečiadienį Rumunijos sostinėje viešintis M. Rutte.
„Šie pakeitimai vyksta. Prašau nesureikšminti jų per daug“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę Jungtinės Valstijos paskelbė, kad atitrauks dalį karių iš NATO rytinio sparno, bet neigė, kad šis žingsnis reiškia amerikiečių pasitraukimą iš Europos.
JAV pajėgų sumažinimas rytiniame NATO flange nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos ir nepakeis saugumo aplinkos ten, pareiškė amerikiečių kariuomenė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą kritikavo NATO ir reikalavo, kad sąjungininkės Europoje prisiimtų daugiau atsakomybės už savo saugumą didindamos išlaidas gynybai – tokiu metu, kai Ukraina grumiasi su Rusijos invazija.
D. Trumpo administracija teigia svarstanti perdislokuoti daugiau pajėgumų, siekiant labiau sutelkti dėmesį į kitus iššūkius, pavyzdžiui, Kiniją.
„JAV yra labai įsitraukusios į Europą, ir jos visada ieško, kaip geriausiai panaudoti savo išteklius“, – trečiadienį sakė NATO generalinis sekretorius.
„Net ir atlikus šį koregavimą, JAV pajėgos Europoje išlieka didesnės nei daugelį metų. Žemyne vis dar yra daug daugiau JAV pajėgų nei iki 2022 metų“, – pridūrė jis.
