Maroko NVO ragina ištirti migrantų antplūdžio į Seutą priežastis

Pastarosiomis dienomis į Seutą atvyko net 60 tūkst. migrantų, dauguma jų – apiplaukę nedidelį pasienio postą, išsikišusį į Viduržemio jūrą. Šis beprecedentis antplūdis Ispanijoje sukėlė tarptautinę krizę.
Pasak Ispanijos valdžios institucijų, masinis įsiveržimas į šią nedidelę Ispanijos teritoriją pareikalavo mažiausiai 67 gyvybių ir sukėlė susidūrimus su Maroko policija ties bendra siena.
Tačiau šeštadienį Ispanijos vidaus reikalų ministras teigė, kad beveik visi įsiveržę asmenys jau išvyko.
Maroko Žmogaus teisių asociacija savo pareiškime paragino „pradėti rimtą ir nepriklausomą tyrimą, siekiant visiškai išsiaiškinti aplinkybes ir priežastis, kurios lėmė šį masinį išvykimą, ir nustatyti, kas už tai atsakingas“.
Ji taip pat pasmerkė „nerimą keliančią pareigūnų ir institucijų tylą“, nes šie iki šiol viešai nereagavo į krizę.
Organizacija teigė, kad tai „prisidėjo prie plačios mobilizacijos atmosferos susidarymo“ tarp žmonių, plūstančių į šalies šiaurę ir bandančių patekti į teritoriją.
Nevyriausybinė organizacija pareiškė, kad Maroko valstybę laiko „visiškai atsakinga“ už šį antplūdį, kurį kursto „visuomenės pasipiktinimas dėl nesėkmingos politikos“ šalyje.
Vaizdai iš Seutos paskatino dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų politikus Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose reikalauti dar griežtesnės savo šalių sienų kontrolės.
Seuta, 18,5 kvadratinių kilometrų ploto teritorija, ir netoliese esantis Meliljos eksklavas yra vienintelės dvi Europos sausumos sienos su Afrika.
(be temos)
(be temos)