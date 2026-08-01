 Maroko NVO ragina ištirti migrantų antplūdžio į Seutą priežastis

Maroko NVO ragina ištirti migrantų antplūdžio į Seutą priežastis

2026-08-01 23:55
Vytautė Marija Stankevič (AFP)

Šeštadienį Maroko žmogaus teisių organizacija paragino pradėti nepriklausomą tyrimą dėl priežasčių, lėmusių dešimčių tūkstančių migrantų antplūdį į Ispanijos eksklavą Seutą šią savaitę.

<span>Maroko NVO ragina ištirti migrantų antplūdžio į Seutą priežastis</span>
Maroko NVO ragina ištirti migrantų antplūdžio į Seutą priežastis / EPA-ELTOS nuotr.

Pastarosiomis dienomis į Seutą atvyko net 60 tūkst. migrantų, dauguma jų – apiplaukę nedidelį pasienio postą, išsikišusį į Viduržemio jūrą. Šis beprecedentis antplūdis Ispanijoje sukėlė tarptautinę krizę.

Pasak Ispanijos valdžios institucijų, masinis įsiveržimas į šią nedidelę Ispanijos teritoriją pareikalavo mažiausiai 67 gyvybių ir sukėlė susidūrimus su Maroko policija ties bendra siena.

Tačiau šeštadienį Ispanijos vidaus reikalų ministras teigė, kad beveik visi įsiveržę asmenys jau išvyko.

Maroko Žmogaus teisių asociacija savo pareiškime paragino „pradėti rimtą ir nepriklausomą tyrimą, siekiant visiškai išsiaiškinti aplinkybes ir priežastis, kurios lėmė šį masinį išvykimą, ir nustatyti, kas už tai atsakingas“.

Ji taip pat pasmerkė „nerimą keliančią pareigūnų ir institucijų tylą“, nes šie iki šiol viešai nereagavo į krizę.

Organizacija teigė, kad tai „prisidėjo prie plačios mobilizacijos atmosferos susidarymo“ tarp žmonių, plūstančių į šalies šiaurę ir bandančių patekti į teritoriją.

Nevyriausybinė organizacija pareiškė, kad Maroko valstybę laiko „visiškai atsakinga“ už šį antplūdį, kurį kursto „visuomenės pasipiktinimas dėl nesėkmingos politikos“ šalyje.

Vaizdai iš Seutos paskatino dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų politikus Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose reikalauti dar griežtesnės savo šalių sienų kontrolės.

Seuta, 18,5 kvadratinių kilometrų ploto teritorija, ir netoliese esantis Meliljos eksklavas yra vienintelės dvi Europos sausumos sienos su Afrika.

 
Šiame straipsnyje:
Seuta
Marokas
migrantų antplūdis

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Komentarai

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Komentarai

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dušanski smarvė
Greičiausiai sonistų darbas. Tai jie kelia karus ir Europos užtvindymą azijiečiais ir juodaodžiais. Keršija ispanams už 1492 metų deportaciją.
1
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Skėriai
Kuo toliau nuo tų kontorų, [pvadintu skambiais vardais... Klaiki Maroko kaimynystė Ispanijai., kai laukiniai nevaldomi beraščiai žmonės nori patekti į civilaciją.
3
0
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