Apie tai praneša naujienų portalas „RBC Ukraine“ remdamasis socialinės platformos „Telegram“ kanalu „Clash Report“.
Pasak buvusio Rusijos prezidento, Maskva gali laikyti branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje pretekstu kariniam atsakui.
„Kaip suprantu, jie pareiškė, kad būtų neblogai pakeisti Konstituciją – kurioje įtvirtinta, kad šioje „didelėje“ Baltijos valstybėje nebus branduolinio ginklo – ir sudaryti prielaidas bet kokių ginklų, įskaitant ir branduolinių, dislokavimui“, – sakė D. Medvedevas.
„Jie, kvailiukai, nesupranta, kad jeigu neduok dieve kas nors panašaus įvyks ir mums reikės reaguoti į jų veiksmus, įskaitant ir Lietuvoje, tai jų niekas neužstos. Net jeigu ten bus išdegęs laukas, jokios kitos šalys už juos nekariaus“, – aiškino Rusijos politikas.
Anot jo, NATO 5-asis straipsnis dėl kolektyvinės gynybos principo nebūtų įgyvendintas.
„Visi tai pripažįsta. Nes jeigu jis būtų įgyvendintas, būtų globali katastrofa, pasaulinė. Jie ne kvailiai, bet Lietuva išnyks iš pasaulio žemėlapio“, – pareiškė D. Medvedevas.
„RBC Ukraine“ primena, kad dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir JAV prezidento Donaldo Trumpo požiūrio į NATO Europos valstybės svarsto įvairius variantus dėl branduolinės gynybos.
Pavyzdžiui, 2026 m. birželio pabaigoje Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas pasirašė branduolinės energetikos įstatymo pataisas. Šis žingsnis galutinai leido įvežti, pervežti ir laikyti branduolinius ginklus šalies teritorijoje, siekiant integruotis į NATO gynybos sistemą.
Tuo metu Prancūzija ir Lenkija pradėjo konkrečias derybas dėl „branduolinio skėčio“, t. y. saugumo garantijos, kad Prancūzija gintų Lenkiją branduoline ginkluote. Šalys surengė pirmąjį specialiosios koordinacinės grupės posėdį.
Be to, Vokietija oficialiai sutiko dalyvauti Prancūzijos strateginių branduolinių pajėgų pratybose. Iki šiol šalys veikė atskirai, tačiau dabar bendra strategija turėtų sustiprinti stabilumą ES.
Tuo metu Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą.