 Meksikos saugumo šaltiniai: Kuba sulaikė JAV ieškomą kinų narkotikų baroną

2025-10-22 23:46
BNS inf.

 Kuba sulaikė JAV ieškomą kinų narkotikų baroną Zhi Dong Zhangą (Dži Dong Džangą), kuris liepą pabėgo iš areštinės Meksikoje, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė meksikiečių saugumo šaltiniai.

Meksikos saugumo šaltiniai: Kuba sulaikė JAV ieškomą kinų narkotikų baroną / Scanpix nuotr.

Šaltiniai pridūrė, kad fentanilio kontrabandininkas, žinomas slapyvardžiu „Brolis Wangas (Vangas)“ ir, kaip įtariama, susijęs su Meksikos narkotikų karteliais, liks Kuboje, kol bus priimtas sprendimas dėl galimos jo ekstradicijos.

