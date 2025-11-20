Melania Trump ir Usha Vance prieš Padėkos dieną lanko kariškių šeimas

Prezidento Donaldo Trumpo ir viceprezidento, buvusio jūrų pėstininko J. D. Vance'o žmonos apsilankė didžiausioje Rytų pakrantės jūrų pėstininkų bazėje Kamp Ležune ir netoliese esančioje jūrų pėstininkų aviacijos bazėje Niu Riveryje.
Važiuodamos į Kamp Ležuną M. Trump ir U. Vance sustojo prie Ležuno vidurinės mokyklos, kur jas pasveikino 10 jūrų pėstininkų.
M. Trump ir U. Vance tada pasisveikino su moksleiviais ir prisėdo prie stalų, kur grupelės dirbo prie įvairių projektų. Tarp temų buvo dirbtinis intelektas (DI) ir socialinių tinklų tyrimai. Viename pristatytame pranešime nagrinėtas ekranų poveikis miegui ir paauglių gerovei, kitame – socialinių tinklų poveikis jaunimui kalbant apie savęs ir savo kūno vertinimą.
M. Trump dalyvavo pokalbyje apie projektus, o U. Vance daugiausia linkčiojo galvą.
Kitoje kelionės stotelėje buvo ruošiami paketai toli nuo namų dislokuotiems kariams. Tarp užkandžių, dedamų į paketus, buvo džiovintos mėsos juostelės.
Abi ponios turėjo kalbėti per karių ir jų šeimų susitikimą. Pirmoji ponia ketino savo kalboje pagerbti 250 Jūrų pėstininkų korpuso tarnybos metų, padėkoti jūrų pėstininkams ir kariškių šeimoms, akcentuoti šeimų svarbą remiant JAV kariuomenę.
Ji taip pat turėjo akcentuoti kitą temą, kuriai pastaruoju metu skiria daug dėmesio: sparčią technologijų, įskaitant DI, evoliuciją.
M. Trump ir U. Vance išvyko ryte, po išvakarėse surengtos D. Trumpo dabartinės kadencijos pirmosios oficialios vakarienės Baltuosiuose rūmuose. Šį iškilmingą renginį Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano garbei planavo pirmoji ponia.
M. Trump ir U. Vance yra pasirodžiusios drauge ir kituose viešuose renginiuose, pavyzdžiui, per jų sutuoktinių inauguraciją Kapitolijuje sausį, kai D. Trumpas pradėjo antrą kadenciją.
Tarp kitų bendrų pasirodymų buvo Baltųjų rūmų renginys kariškių motinoms ir pusryčiai Senato narių sutuoktinėms ar sutuoktiniams gegužę, „Vargdienių“ (Les Miserables) premjera Kennedy (Kenedžio) centre birželį, prezidento vykdomojo įsako dėl pagalbos globojamiems vaikams pasirašymas praėjusią savaitę. Šiuo įsaku paremiama pirmosios ponios programa „Fostering the Future“ pagal jos iniciatyvą „Be Best“, skirtą vaikų gerovei.
M. Trump darbai daugiausiai yra susiję su vaikais, pradedant „Be Best“, inicijuota D. Trumpo pirmosios kadencijos metu.
Praėjusį mėnesį ji paskelbė, kad aštuoni dėl Rusijos karo prieš Ukrainą perkelti vaikai buvo sugrąžinti į šeimas po derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Anksčiau šiais metais pirmoji ponia padėjo pasiekti, kad Kongresas priimtų įstatymą dėl federalinių bausmių už lytinį išnaudojimą internete, kai dažnai taikomasi į jaunas mergaites. Jos vyras šį įstatymą pasirašė gegužę.
U. Vance, buvusi teisininkė, sumanė iniciatyvą „Summer Reading Challenge“, kuria darželinukai ir moksleiviai iki aštuntos klasės skatinami per moksleivių atostogas perskaityti 12 knygų. Iššūkį įveikusiems vaikams žadami sertifikatai ir prizai.
U. Vance dažnai lydi viceprezidentą jo kelionėse, o kartais į jas pasiima ir tris mažus poros vaikus.
Naujausi komentarai