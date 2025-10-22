Melanios Trump kriptovaliutos kūrėjai apkaltinti sukčiavimu

Sausio 19-ąją, dieną prieš jos vyro Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) inauguraciją į JAV prezidento postą, buvo išleistos monetos $MELANIA, kurių kiekvienos kaina siekė vos kelis centus.
Per kelias valandas monetos $MELANIA kaina pakilo iki 13,73 JAV dolerio.
Tačiau vėliau ji beveik taip pat greitai krito ir dabar moneta yra verta tik apie 10 centų, tai yra mažiau nei 1 proc. didžiausios kainos.
Naujai pateiktuose teismo dokumentuose investuotojai kaltina kriptovaliutų keitimo platformos „Meteora“, kurioje iš pradžių buvo prekiaujama $MELANIA, vadovus sukūrus schemą, kuri leido jiems netiesiogiai įsigyti didelį kiekį šios virtualios monetos.
Remiantis antradienį Manhatano federaliniam teismui pateiktais dokumentais, apie kuriuos iš pradžių pranešė naujienų svetainė „Wired“, jų bendrininkai greitai perpardavinėjo šias skaitmenines valiutas, susižerdami didelį pelną ir sukeldami kainų kritimą.
Kaltinimai dėl $MELANIA buvo pridėti prie balandį prasidėjusių teisminių procesų, susijusių su keliomis kitomis kriptovaliutomis.
Naujausiuose bylos dokumentuose, pateiktuose Niujorko pietinėje apygardoje, ieškovai teigė nemanantys, kad M. Trump yra „kaltintina“, tačiau kaltino kriptovaliutų bendroves, kad jos ir kiti pažįstami veidai naudojami kaip priedanga jų nusikaltimams.
„Meteora“ kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą.
Praėjusią savaitę paskelbto „Financial Times“ tyrimo duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių D. Trumpų šeima iš kelių su kriptovaliutomis susijusių produktų ir bendrovių gavo daugiau kaip 1 mlrd. dolerių (861,55 mln. eurų) ikimokestinio pelno.
Be $MELANIA, likus kelioms valandoms iki inauguracijos, D. Trumpas pradėjo prekiauti ir $TRUMP.
O jauna bendrovė „World Liberty Financial“, tarp kurios įkūrėjų yra trys D. Trumpo sūnūs, pateikė parduoti kriptovaliutą WLFI už 550 mln. dolerių (473,85 mln. eurų).
