Meloni vyriausybė – ilgiausiai valdanti Italijoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos

Italija laikoma itin politiškai nestabilia valstybe, tačiau jos pirmoji moteris lyderė tai pačiai administracijai vadovaus jau 1413 dienų – viena diena daugiau nei pavyko velioniui Silvio Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų.
„Tai tikrai verta pasididžiavimo“, – sakė G. Meloni kraštutinių dešiniųjų partijos „Italijos broliai“ (FdI) įstatymų leidėjas Marco Osnato.
Pasak analitikų, šis rekordas greičiausiai pagerins ministrės pirmininkės įvaizdį, kai Italija, per pastaruosius 80 metų turėjusi beveik 70 vyriausybių, rengiasi visuotiniams rinkimams 2027 metais. FdI nuolat pirmauja apklausose, tad atrodo, kad G. Meloni yra pasirengusi pakartoti pergalę, iškovotą 2022 metais.
Vis dėlto pastarieji įvykiai apsunkina kelią į perrinkimą, teigė Lorenzo Pregliasco iš apklausų instituto „YouTrend“.
Šiais metais G. Meloni pozicijas pakirto pralaimėtas referendume dėl teisingumo reformos, parodęs rinkėjams, kad gali būti ir kita dauguma, sakė jis.
Rezultatai neatitinka lūkesčių
Reforma, kurios tikslas buvo sustiprinti ministrės pirmininkės įgaliojimus ir padidinti regionų autonomiją, buvo vienas iš trijų pagrindinių koalicijos pažadų, kol kas vyriausybės netesėtų.
Kritikai sako, kad rezultatai gerokai netenkina lūkesčių ir kitose srityse. Vyriausybė, turinti didelę daugumą parlamente, nesugebėjo išspręsti struktūrinių problemų, daugelio manymu, stabdančių Italijos augimą, teigia jie.
„Šiuo stabilumu nebuvo pasinaudota“, – sakė Chiara Braga, centro kairiųjų opozicinės Demokratų partijos parlamentinės grupės lyderė.
„Tai nepadėjo reikšmingai pagerinti žmonių gyvenimo lygio ar verslo konkurencingumo“, – teigė ji.
Prognozuojama, kad 2026 m. Italijos ekonomikos augimas tesieks varganus 0,6 proc., o realusis darbo užmokestis išliko beveik nepakitęs nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios.
Per pastaruosius ketverius metus nedarbas sumažėjo nuo daugiau nei 7 proc. iki maždaug 5 proc., tačiau ekonomiškai neaktyvių žmonių – tų, kurie galėtų dirbti, bet darbo neieško – skaičius ir toliau didelis.
„Ši vyriausybė pirmiausia siekia išlikti darydama kuo mažiau“, – teigia ekonomistas Tito Boeri iš Milano Bocconi universiteto.
Šalininkai atkerta, kad administracija sumažino mokesčius ir padidino pajamas iš mokesčių, įvedė fiskalinę drausmę labai įsiskolinusioje šalyje ir pelnė Italijai svarbesnį vaidmenį pasaulinėje arenoje įtemptu geopolitiniu laikotarpiu.
„Kalbant apie užsienio politiką, Italija niekada nebuvo tokia svarbi, ypač Europoje“, – sakė M. Osnato. Jo teigimu, dabar Briuselyje Roma laikoma varomąja jėga migracijos taisyklių griežtinimo, energetikos politikos ir kitose srityje.
Italai nusivylę: niekas nepasikeitė
G. Meloni koalicijos rinkėjus gali pervilioti Roberto Vannacci – buvęs generolas, nuolat užsipuolantis migrantus ir LGBTQ+ asmenis. Jo naujai įkurta partija „Futuro Nazionale“ apklausose surinko maždaug 7 proc. balsų ir kitais metais gali tapti lemiama jėga.
Tačiau paramą valdančiajam aljansui, kurį sudaro kraštutinių dešiniųjų Matteo Salvini „Lyga“ ir konservatyvi „Forza Italia“, didina nuolatiniai kairiųjų opozicijos vidaus nesutarimai ir didėjantis rinkėjų nenoras balsuoti, teigia analitikai.
Rinkėjų aktyvumas 2022 m. siekė maždaug 64 proc., o per Europos Parlamento rinkimus 2024 m. nukrito žemiau 50 procentų. Apžvalgininkai pabrėžia, kad nemaža dalis rinkėjų yra tikrai nusivylę ir pikti. Dėl įsisenėjusių Italijos problemų daugelis įsitikinę, kad niekas negali jų išspręsti.
Rugpjūtį G. Meloni buvo nušvilpta sporto renginyje Tarante – šalies pietuose esančiame mieste, kuriame veikia milžiniška plieno gamykla, kamuojama ekonominių bei aplinkosaugos iššūkių. Vyriausybei sunkiai sekasi išlaikyti ją veikiančią.
Apklausos rodo, kad gyvenimo išlaidos, prastėjanti visuomenės sveikatos sistema, saugumas ir imigracija yra vieni iš labiausiai italams rūpimų klausimų. Tačiau kai kurie tikrai yra nusivylę ir sako, kad Italijoje niekas nepasikeitė ir niekas nepasikeis.
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