 Merzas: įtariama Rusijos raketa Lenkijoje rodo, kad Maskva pasirengusi eskaluoti padėtį

Merzas: įtariama Rusijos raketa Lenkijoje rodo, kad Maskva pasirengusi eskaluoti padėtį

2026-07-30 18:37
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį tinkle „X“ pareiškė, kad Lenkijos rytuose sudužusi įtariama Rusijos raketa rodo „Rusijos neatsargumą ir pasirengimą eskaluoti padėtį“.

Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas / EPA-ELTOS nuotr.

Anksčiau ketvirtadienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad naktį netoli Liublino miesto sudužusios raketos fragmentai „liudija, jog tai rusiška raketa Ch-101“.

Kaip jau rašė ELTA, NATO patvirtino, kad nežinomas objektas, kuris ketvirtadienio rytą sudužo Lenkijoje, buvo Rusijos raketa.

Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio Tarnavos-Kolionios kaimo, maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos sienos.

Lankydamasis įvykio vietoje, D. Tuskas sakė, kad „nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo šios raketos taikinys.“

Lenkijos gynybos ministras Wladyslavas Kosiniakas Kamyszas kalbėjo apie „itin sunkią naktį“ šalies oro gynybos ir grėsmių aptikimo sistemoms. Ketvirtadienį dėl Rusijos smūgių Ukrainoje Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus.

 
Šiame straipsnyje:
Donaldas Tuskas
Rusija
Friedrichas Merzas
Rusijos raketa

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Komentarai

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pipo
Ze blijven maar door modderen he...! Ga aan Tafel en maak vrede, dit is toch helemaal gekke werk.? Vrede is stukken gezelliger hoor, NAVO idioten.
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DzeneralPapewsh
NATO banditai. Zelionka pagal susitarima su NATO banditais paleidzia dronus i Lenkija kad galetu viesai rauti plaukus nuo subines ir klykti kad Rusija puola NATO ir su kitais Europos nuopi.s.om toliau vogti milijardus. Jeigu Rusija smogs tai bus Lenkijos logistikos centras Rzecovas ar kitos gamyklos kurios gamina ginkluote fasistinei Ukrainai. Taigi Rusija labai atsipraso uz klaidingas kordinates. Kitas kartas pataikys tikrai ne i bulviu lauka.
3
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Klausimėlis
Ar ilgai jūs dar žaisite su kremliaus maniakais?
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