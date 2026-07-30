Merzas: įtariama Rusijos raketa Lenkijoje rodo, kad Maskva pasirengusi eskaluoti padėtį

Anksčiau ketvirtadienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad naktį netoli Liublino miesto sudužusios raketos fragmentai „liudija, jog tai rusiška raketa Ch-101“.
Kaip jau rašė ELTA, NATO patvirtino, kad nežinomas objektas, kuris ketvirtadienio rytą sudužo Lenkijoje, buvo Rusijos raketa.
Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio Tarnavos-Kolionios kaimo, maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos sienos.
Lankydamasis įvykio vietoje, D. Tuskas sakė, kad „nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo šios raketos taikinys.“
Lenkijos gynybos ministras Wladyslavas Kosiniakas Kamyszas kalbėjo apie „itin sunkią naktį“ šalies oro gynybos ir grėsmių aptikimo sistemoms. Ketvirtadienį dėl Rusijos smūgių Ukrainoje Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)