Merzas: karas Ukrainoje gali trukti dar ilgai

Paklaustas, ar mano, kad paliaubos dar šiais metais yra įmanomos, F. Merzas sakė: „Neprarandu vilties, kad mums pavyks. Tačiau ir neturiu iliuzijų“. Karai paprastai baigiasi arba pasiekus pergalę, arba pralaimėjimus, arba patyrus ekonominį ir karinį išsekimą. Šiuo metu jis to nematąs nė vienoje pusėje. „Aš nusiteikiu, kad šis karas gali trukti dar ilgai“, – pabrėžė kancleris.
„Mes mėginame jį kiek įmanoma greičiau baigti. Tačiau, žinoma, kad ne Ukrainos kapituliacijos kaina“, – kalbėjo F. Merzas. Greita karo pabaiga, anot jo, galima, „jei Ukraina kapituliuotų, pasiduotų, ir šalis prarastų savarankiškumą“. Tačiau tai „nėra variantas“. Pasekmė būtų tokios: „Tada poryt ateitų kitos šalies eilė, o dar po to – mūsų“, – įspėjo F. Merzas dėl tolesnės Rusijos agresijos.
Sąjungininkai šiuo metu nediskutuoja apie sausumos dalinių nusiuntimą nutilus ginklams, sakė Vokietijos kancleris, paprieštaraudamas atitinkamoms spekuliacijoms. „Niekas nekalba apie sausumo dalinius Ukrainoje šiuo metu“, – teigė jis. Daugiau esą kalbama apie galimas saugumo garantijas Ukrainai.
„Prioritetas Nr. 1 yra parama Ukrainos kariuomenei, kad ji galėtų ilgai ginti šią šalį“, – pabrėžė F. Merzas. Čia veikti, anot jo, galima jau dabar. Tuo tarpu daugelis kitų dalykų galės būti „įgyvendinti tik tada, kai bus pasiektos paliaubos“.