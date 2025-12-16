Merzas ragina Putiną bent per Kalėdas paskelbti paliaubas

„Galbūt Rusijos vadovybė dar turi žmogiško padorumo likučių ir bent per Kalėdas leis gyventojams kelias dienas pabūti be šio teroro“, – sakė F. Merzas Berlyne spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Akivaizdžiai reaguodamas į F. Merzo žodžius apie žmogišką padorumą, V. Zelenskis įsiterpė: „Tokių likučių nėra, tačiau viskas įmanoma“.
F. Merzas „teroru prieš civilius“ pavadino rusų atakas prieš vaikų darželius, ligonines ir energijos tiekimą. Jis pridūrė, kad galbūt paliaubos per Kalėdas galėtų būti „ir išmintingų, konstruktyvių pokalbių dėl ilgalaikės taikos Ukrainoje pradžia“.
Paklaustas, ar tikisi paliaubų iki Kalėdų, kancleris kalbėjo santūriai. „Tai dabar priklauso tik nuo Rusijos“, – teigė jis. Berlyne per dvi dienas trukusias derybas parengti bendri europiečių, ukrainiečių ir amerikiečių pasiūlymai. Dabar jie bus perduoti Rusijos pusei.
„Dabar tik nuo Rusijos priklauso, ar pavyks iki Kalėdų pasiekti paliaubas“, – akcentavo F. Merzas.