JAV žiniasklaida: CŽA paneigė, kad Ukraina puolė Putino rezidenciją

Įvairios žiniasklaidos priemonės, įskaitant „The Wall Street Journal“, taip pat transliuotojus PBS ir CNN, trečiadienio vakarą paskelbtuose pranešimuose citavo neįvardytus JAV vyriausybės pareigūnus, paneigusius savaitės pradžioje Maskvos mestus rimtus kaltinimus.
Iš pradžių JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su V. Putinu kritikavo Ukrainą dėl įtariamos atakos.
Kyjivas griežtai neigė užpuolęs vieną iš V. Putino rezidencijų ir sakė, kad tai dingstis Rusijai tęsti karą Ukrainoje nepaisant vykstančių taikos derybų ir rengti naujus raketų smūgius į vyriausybinius pastatus Kyjive.
Trečiadienį Rusija pirmą kartą pateikė neva galimus atakos įrodymus, parodžiusi tariamai numušto Ukrainos drono liekanas. Daugelis ekspertų abejoja, ar dronų ataka, kaip teigia Rusija, buvo įvykdyta.
CŽA informavo D. Trumpą apie tyrimo išvadas
Remdamasis JAV pareigūnais, „The Wall Street Journal“ pranešė, kad prieštaringai vertinama Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į karinį taikinį tame pačiame regione, kuriame yra ir viena iš V. Putino rezidencijų, bet ji vyko ne prie jos. Tai patvirtina ir CŽA analizė, sakoma pranešime.
PBS ir CNN pranešė, kad trečiadienį CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as informavo D. Trumpą apie žvalgybos išvadas.
Vėliau tą pačią dieną D. Trumpas savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“ netikėtai pasidalijo bulvarinio laikraščio „The New York Post“ straipsniu, labai kritikuojančiu Rusiją. „The New York Post“ pranešime V. Putinas pavaizduotas kaip tikroji kliūtis kelyje į taiką ir griežtai kritikuojamas.
„Bet kokia ataka prieš Putiną yra daugiau nei pateisinama“, – sakoma antradienį paskelbtame „The New York Post“ straipsnyje.
„Atsakas turėtų būti ne daugiau nuolaidų, o didesnis vėzdas. Kyjivas savo darbą atliko. Dabar atsakomybė tenka Putinui, kitaip jis turi patirti griežtesnes sankcijas, o Ukraina gauti daugiau mirtinų ginklų“, – rašoma straipsnyje.
D. Trumpas nuolat platina jam artimų žiniasklaidos priemonių straipsnius. Kai kuriais atvejais JAV prezidentas juos komentuoja, bet ne šį straipsnį.
D. Trumpas ne kartą buvo kaltinamas artumu Rusijai, nes laikėsi Kremliui palankios pozicijos.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, tariamas atakos taikinys buvo V. Putino Valdajaus rezidencija Novgorodo srityje tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo. Sakoma, kad V. Putinas su šeima dažnai joje leidžia savaitgalius. Tačiau Kremlius jo privatų gyvenimą saugo kaip valstybės paslaptį.
Maskva metė kaltinimus terorizmu
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį pareiškė, kad Ukraina mėgino įvykdyti „teroro išpuolį“, ir sakė, kad Rusijos oro gynyba numušė 91 Ukrainos ilgojo nuotolio droną.
V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas vėliau pareiškė, kad V. Putinas pranešė D. Trumpui apie tariamą pasikėsinimą į jo rezidenciją Novgorodo srityje.
Kremlius tikisi Vašingtono supratimo, Rusijai dabar persvarstant savo poziciją derybose, sakė J. Ušakovas. Jis neįvardijo rezidencijos ir nepateikė informacijos, ar V. Putinas joje buvo per tariamą ataką.
Rusijos prezidentas turi daug rezidencijų įvairiose vietose Rusijoje, pagal plotą didžiausioje pasaulio šalyje. V. Putinas dažnai apsistoja Sankt Peterburge ir Sočyje prie Juodosios jūros.
Taikos pastangos tęsiamos
Naujaisiais metais jau planuojamos tolesnės derybos, siekiant užbaigti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą Ukrainoje.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, šeštadienį Ukrainoje planuojamas vadinamosios Norinčiųjų koalicijos saugumo patarėjų susitikimas. Antradienį numatytas valstybių vadovų lygio susitikimas.