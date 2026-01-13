Gubernatorius: per rusų ataką Charkive žuvo keturi žmonės

„Žuvusiųjų per priešo ataką Charkivo pakraštyje skaičius išaugo iki keturių“, – platformoje „Telegram“ rašė Olegas Synegubovas.
Jis taip pat sakė, kad per naktinį išpuolį buvo sužeisti dar šeši žmonės.
Charkivo meras Igoris Terechovas sakė, kad Rusijos ilgojo nuotolio dronas pataikė į vaikų medicinos įstaigą ir sukėlė joje gaisrą.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien bombarduoja Ukrainą nepilotuojamaisiais orlaiviais ir raketomis, taikydamasi į energetikos infrastruktūrą ir, žiemos speigams spaudžiant, palikdama žmones be elektros.
Praėjusią savaitę Rusija Ukrainoje panaudojo branduolinį užtaisą nešti gebančią balistinę raketą „Orešnik“, tuo sukeldama pasipiktinimą tarp Kijevo sąjungininkų, įskaitant Vašingtoną, kurie tai pavadino „pavojingu ir nepaaiškinamu šio karo eskalavimu“.
Pirmadienį Maskva pareiškė, kad raketa pataikė į aviacijos remonto gamyklą Lvivo regione ir kad ji buvo paleista atsakant į Ukrainos bandymą smogti vienai iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidencijų, nors Kyjivas šį teiginį neigia.