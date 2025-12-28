Žiniasklaida: Ukraina atakavo Rusijos Syzranės naftos perdirbimo gamyklą

Apie tai taip pat rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Vienas socialinio tinklo „Telegram“ kanalas, remdamasis vietos gyventojų paskelbtomis vaizdo medžiagomis, nurodė, kad Syzranės naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje buvo atakuota kelis kartus.
Kai kuriuose vaizdo įrašuose taip pat matyti, kaip ugniagesių automobiliai įvažiuoja į gamyklos teritoriją.
Manoma, kad smūgis galėjo būti nukreiptas į Syzranės naftos perdirbimo gamyklos ELOU-AVT-5 įrenginį – pagrindinį gamyklos perdirbimo įrenginį.
Pranešama, kad naktį taikiniu tapo ir Syzranės elektros pastotė. Po dronų atakos mieste gyventojai pranešė apie elektros energijos tiekimo sutrikimus.
Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra maždaug už 700 kilometrų nuo Rusijos sienos su Ukraina.
Syzranės naftos perdirbimo gamykla priklauso Rusijos valstybinei naftos milžinei „Rosneft“, o jos metinis perdirbimo pajėgumas yra nuo 7 iki 8,9 mln. tonų naftos.