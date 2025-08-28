Merzas: Rusija bando mūsų gynybinį pasirengimą

„Kasdien matome Rusijos kariuomenės akcijas. Jie tikrina mūsų gynybinį pasirengimą ir mūsų gynybinius pajėgumus“, – sakė F. Merzas lankydamasis Vokietijos karinio jūrų laivyno vadavietėje Rostoko uostamiestyje šiaurinėje šalies dalyje.
„Ir todėl noriu pasakyti, kad ateinančiais mėnesiais ir ateinančiais metais darysime viską, kad apsaugotume Aljanso teritorijos laisvę, taiką ir teritorinį vientisumą, – kalbėjo kancleris stovėdamas „Bayern“ fregatoje. Šalies ir Aljanso gynyba nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį esą tapo dar svarbesnė.
F. Merzas prieš tai Rostoke susitiko su karinio jūrų laivyno inspektoriumi Janu Christianu Kaacku ir apžiūrėjo naują Baltijos operatyvinės grupės vadavietę (CTF). 2024 m. įkurtam štabui pavesta planuoti jūrų operacijas ir pratybas bei vadovauti NATO priskirtoms karinio jūrų laivyno pajėgoms.
Vokietijos kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 15 300 jūreivių. Po karinių oro pajėgų ir kariuomenės jis yra mažiausias Bundesvero padalinys po karinių oro pajėgų (28 000) ir sausumos pajėgų (63 000).
F. Merzas sraigtasparniu iš fregatos sugrįžo atgal į krantą. Jis toliau vyks į Prancūziją, kur vakare Tulone susitiks su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.
Naujausi komentarai