 Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas

Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas

2026-09-07 15:05
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį pareiškė esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), tačiau pažadėjo tęsti reformas.

<span>Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas</span>
Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas / Scanpix nuotr.

„Mano ryžtas tęsti reformų kelią yra nepajudinamas“, – kalbėjo F. Merzas, kitą dieną po jo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) pralaimėjimo buvusioje komunistinėje rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje, ir pridūrė, kad stengsis savo reformas paaiškinti vokiečiams geriau.

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Vokietijos rinkimai
afd pergalė

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