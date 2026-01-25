Milijardieriai masiškai perka požeminius bunkerius: ką jie žino, ko nežinome mes?

Kaip skelbia TCD, vienas ryškiausių šio rinkos pokyčio pavyzdžių – bendrovė „Panic Room Builders“. Jos įkūrėjas Billas Rigdonas slėptuvių statybos idėją pradėjo vystydamas startuolį, kuris iš pradžių atrodė kaip keistas ir mažai kam reikalingas projektas. Tačiau šiandien įmonės darbų grafikas jau suplanuotas mėnesiams į priekį.
Ypač aktyviai saugias vietas sau ruošia technologijų sektoriaus atstovai, ypač verslininkai iš Silicio slėnio. Pavyzdžiui, „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas Havajuose valdo apie 1400 akrų ploto autonominį kompleksą, kuris, kaip skelbiama viešai, gali veikti savarankiškai net ekstremaliomis sąlygomis.
Ekspertai šiame reiškinyje įžvelgia ir savotišką ironiją. Būtent itin turtingi žmonės neproporcingai prisideda prie globalių krizių – nuo klimato kaitos iki socialinės nelygybės, tačiau tuo pat metu jie yra geriausiai pasirengę galimiems sukrėtimams ir turi didžiausias galimybes juos išgyventi.
