Mindaugas Sinkevičius Lucke su Ukrainos premjeru aptarė bendradarbiavimą, paramą artėjant žiemai

Premjerai susitikime aptarė dvišalį bendradarbiavimą, paramą Ukrainai bei šalies poreikius artėjant žiemai, kultūros klausimus, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
„Mūsų parama Ukrainai ir toliau išliks tvirta, visapusiška ir ilgalaikė, kad visa tai, kas sukurta, turėtų ateitį laisvoje ir nepriklausomoje Ukrainoje“, – pranešime sakė M. Sinkevičius.
Politikas taip pat susitiko su Voluinės apskrities vadovais, Lucko miesto taryba bei aštuoniais regionui atstovaujančiais Aukščiausiosios Rados nariais.
Vyriausybių vadovai taip pat lankėsi ir Lietuvos didžiosiojo kunigaikšio Gedimino sūnaus Liubarto statytoje Lucko pilyje.
„Lietuvos ir Ukrainos ryšiai siekia šimtmečius ir yra mūsų bendros europinės tapatybės dalis. Kultūra ir istorija – valstybės savasties šaknys, į kurias Rusija šiandien kėsinasi ne mažiau nuožmiai“, – teigė M. Sinkevičius.
Iki antradienio truksiančio vizito Ukrainoje metu M. Sinkevičius taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku.
Kaip rašė BNS, Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos karinei ir saugumo paramai skirti bent 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto.
Pirmaisiais vizitais M. Sinkevičius aplankė Latviją ir Estiją. Tik pradėjęs eiti pareigas liepos pradžioje, ministras pirmininkas teigė taip pat norintis apsilankyti Vokietijoje ir Briuselyje.
(be temos)
(be temos)