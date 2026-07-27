Ministras: Latvijoje nereikia kelio ženklų, nukreipiančių į Rusiją ir Baltarusiją

Pasak jo, Transporto ministerija vasario mėnesį pateikė viešajai diskusijai, o vėliau – suderinimui vyriausybėje – informacinį pranešimą, kuriame numatyta, pasitelkiant įvairias priemones, iki šių metų rugsėjo 30 d. pakeisti ir pakoreguoti Latvijoje esančius kelio ženklus, nukreipiančius į Rusiją ir Baltarusiją.
„Apie šį pranešimą prieš keletą savaičių priminėme naujojo ministro pirmininko biurui“, – sakė R. Kozlovskis ir pridūrė, kad pranešimas parengtas, o nuo ministro pirmininko biuro priklauso, kada jis bus įtrauktas į Valstybės kanceliarijos darbotvarkę.
Teisės aktų portale pateikta informacija rodo, kad pranešimas pateiktas svarstyti vyriausybei, taip pat suderintas su Gynybos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Pažangaus valdymo ir regioninės plėtros ministerija, Valstybės kanceliarija ir Latvijos savivaldybių sąjunga.
Pranešime teigiama, kad tolesni veiksmai apima kelių ženklų ir nuorodų sistemos tobulinimą esamo finansavimo ribose bei laipsnišką įvairių sprendimų įgyvendinimą, įskaitant dalinį koregavimą, atskirų kelių ženklų keitimą arba maršrutų nuorodų tobulinimą, naudojant kelių numeraciją ir Europos reikšmės žymėjimus.
Remiantis valstybinės įmonės „Latvijas valsts celi“ (LVC) duomenimis, valstybiniuose keliuose Latvijoje šiuo metu yra 235 krypties nuorodos ir informaciniai kelio ženklai, kuriuose nurodyti Rusijos ir Baltarusijos gyvenviečių pavadinimai.
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