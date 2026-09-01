Modi paragino Putiną užbaigti karą Ukrainoje

Apie tai antradienį pranešė portalas „The Kyiv Independent“.
Šie komentarai tapo viešu vienos iš Rusijos partnerių ir didžiausių energijos išteklių pirkėjų lyderio raginimu Maskvai nutraukti karą, nors Indija ir toliau gilina ekonominius ryšius su Rusija.
„Kiekviena diena, kai karas tęsiasi, iš esmės nubloškia žmoniją žingsniu atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link suteikia visai žmonijai realią taikos viltį“, – Biškeke vykusiame kasmetiniame Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime V. Putinui sakė N. Modi.
„Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos, prie karo veiksmų nutraukimo“, – pridūrė jis.
N. Modi taip pat dar kartą patvirtino Indijos poziciją, kad dialogas ir diplomatija yra kelias į priekį sprendžiant konfliktus, pranešė Indijos ministro pirmininko biuras.
Savo pirmame asmeniniame susitikime šiais metais abu lyderiai aptarė gynybą, energetiką, prekybą, kosmosą ir judumą, taip pat Juodosios jūros regioną, jūrų prekybą ir Indijos jūrininkų saugumą.
Nepaisant reto viešo raginimo nutraukti karą, N. Modi pavadino V. Putiną „savo draugu“ ir gyrė augančius ekonominius ryšius tarp Indijos ir Rusijos.