Mokytojų kantrybė trūko

Pirmadienį Briuselio gatvėse pedagogai sukilo prieš vyriausybės planus. Kitąmet norima sutaupyti apie 90 mln. eurų ir dešimt procentų padidinti vidurinių mokyklų mokytojų darbo krūvį nekeičiant atlyginimų. Be to, mažinti ligos išmokas ir griežtinti ankstyvo išėjimo į pensiją išmokų taisykles.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Dvi papildomos valandos reiškia dvigubai daugiau pasiruošimo laiko. Man, kaip prancūzų kalbos mokytojai, net tris kartus daugiau, nes namų darbų taisymas atima tikrai daug laiko“, – komentavo moteris.
Iš viso Briuselyje streikavo apie 120 tūkst. mokytojų.
„Tie, kas priima sprendimus, nesupranta mūsų profesijos. Jie niekada nebuvo mūsų mokyklose, niekada nemokė. Suskaičiuokite, kiek Švietimo komiteto narių buvo mokytojais, paklauskite, kas iš ministrų dirbo šį darbą“, – teigė pakalbinta pedagogė.
Mokytojai aikštėje padėjo gedulo vainiką. Pedagogus piktina ir valdžios planai mokytojus įdarbinti pagal terminuotas sutartis, tad jie žada streikuoti ir toliau. Planuoja antrą kartą į gatves išeiti lapkričio pabaigoje. Tuo metu šalyje tris dienas vyks viešojo sektoriaus darbuotojų protestas.
