Prie JAV ambasados – protestas: nereikia dar vieno Afganistano

Vienas iš protesto organizatorių, studentas Ignas Jonikas sako, jog protesto prie JAV ambasados tikslas yra parodyti nepritarimą „Amerikos imperialistinėmis tendencijomis“. Anot jo, Vašingtonas laiko save galinčiais daryti ką nori su kitomis suvereniomis šalimis.
„Bandome parodyti ir koreliaciją (...). Aš abejoju, kad, jeigu Putinas išsivežtų Gitaną, kažkas tikėtųsi iš to pozityvaus pokyčio. Tai bandome paskleisti tokią žinutę, kad galbūt yra problemų su Maduro, bet taip nėra sprendžiamos problemos. Čia yra akivaizdus imperializmo pavyzdys“, – žurnalistams teigė I. Jonikas.
Tuo metu vertindamas Lietuvos politikų požiūrį į Vašingtono veiksmus Venesueloje, jis teigė, kad lyderių reakcijos liūdina.
„Mes bendradarbiaujame su Izraeliu genocido akivaizdoje. Dabar bandome nuglostyti šitą invazinį veiksmą prieš Venesuelą bandydami sakyti, kad sunki situacija ar kažkas tokio. Nėra aiškių pozicijų, yra bandoma apeiti turėjimą rimtos pozicijos“, – sakė jis.
Į protestą susirinko apie 50 žmonių. Dalis iš jų – nešini mušamaisiais būgnais, kiti iškėlę plakatus kaip „Jankiai – namo“, „Šalin rankas nuo Venesuelos“, „Imperializmas pavers pasaulį dykuma ir pavadins tai taika“, „Irakas 2.0“ ir t. t.
Protesto metu taip pat skambėjo šūkiai „Ne – banditų režimui“, „Ne – tautų apiplėšimui“, „Nereikia dar vieno Afganistano“, „Nuo kada Lietuva remia okupantus?“, „Šalin rankas nuo Venesuelos“. Taip pat šaukta „gėda“ Donaldui Trumpui, Lietuvos prezidentui, Seimui, Europos komisarei Ursulai von der Leyen ir pan.
Savo ruožtu kitas organizatorius Martynas Laužadas pabrėžė ir tai, kad reikia atkreipti dėmesį į pastaraisiais mėnesiais vykusių protestų dėl laisvo žodžio veidmainystę.
„Pavyzdžiui, kaip (protestų – ELTA) „Šalin rankas“, kurie remia Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT). Bandoma sakyti, kad reikia kovoti už laisvą žodį, nors koks tas laisvas žodis, jeigu mes transliuojame visą JAV propagandą, ypač apie Venesuelą ir Izraelį?“ – retoriškai klausė jis.
„Tai svarbu atkreipti į tai dėmesį ir skatinti visuomenę, kad ji sugebėtų atskirti tuos dalykus ir nekovotų aklai už vieną pusę“, – pridūrė organizatorius.
Tuo metu į protestą atėjęs Dovydas tvirtino, jog atvyko čia pareikšti nepasitenkinimą JAV veiksmais. Pasak jo, jie „toliau niokoja planetą ir daro ką nori“. Protestuotojas taip pat teigė, kad kitą nuomonę turintiems piliečiams pravartu išgirsti ir čia susirinkusiųjų poziciją.
„Visada praverčia išklausyti, ką kiti žmonės sako, ne tik užsikimšti savo mintimis ir atsisakyti visos kitos išorinės informacijos, ypač, kai ji yra kažkiek priešinga dominuojančiai valstybinei pozicijai“, – kalbėjo Dovydas.
„Budrys sakė nelyginti šio veiksmo su Ukraina, bet tai yra lengvai lyginama su Ukraina, nes amerikiečiams tiesiog pavyko padaryti tai, ko nepavyko padaryti Putinui. Tiesiog kita valstybė, kitas laikas. Būtų malonu, jeigu kiti klausytų kitų vietoje kenkimo socialinėse medijose“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu kita protesto dalyvė – Agnė – komentavo, jog JAV „daro tai, kas jai yra patogu ir naudinga“.
„Mes esame šitos sistemos dalis ir mes turime pasipriešinti žmonių išnaudojimui, valstybių ir miestų naikinimui, šiuo atveju, vien dėl natūralių resursų“, – sakė protestuotoja.
Kaip anksčiau Eltai teigė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas spaudai Gabrielius Grubinskas, kadangi vienu metu vyksta du protestai, jų organizatoriams leidimo gauti nereikėjo.
„Kadangi gavome informaciją apie du (protestus – ELTA) iki penkiolikos žmonių, o pagal įstatymą iki penkiolikos žmonių leidimas nereikalingas, tai leidimas nėra išduodamas tokiu atveju. Teisės aktai leidžia, kad vienu metu vienoje vietoje vykti iki dviejų protestų“, – sakė jis.
Protestą prie JAV ambasados inicijavo kairiųjų pažiūrų organizacijos „Luna16“, „Vilne bund“ ir kiti judėjimai.
Protestuotojų teigimu, Vašingtono sprendimas šeštadienį bombarduoti Venesuelos sostinę Karakasą ir sulaikyti šalies lyderį Nicolą Maduro yra siekis pakeisti šios valstybės režimą. Tokį JAV veiksmą piketuotojai vadina tarptautinės teisės pažeidimu, įtakos sferos plėtimu ir siekiu užsitikrinti Venesuelos išteklius.
„Tai kolonijinis plėšikavimas, kurio net nebesistengiama paslėpti. Neužmirškime, kad Venesueloje esantys naftos rezervai yra vieni iš didžiausių pasaulyje“, – teigiama protestui sukurtame „Facebook“ puslapyje.
Kritikos neišvengė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris, protesto dalyvių teigimu, gina JAV politiką ir pateisina išpuolius prieš Venesuelą. Be to, protestuotojai pabrėžia ir ne kartą kairiųjų kritikuotą Lietuvos bendradarbiavimą su Izraeliu, vykdančiu karinius veiksmus Gazos Ruože.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo JAV šeštadienio naktį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Sostinę Karakasą sudrebino smarkūs sprogimai, o šeštadienio rytą JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis N. Maduro ir jo žmona buvo išskraidinti iš šalies, stos prieš teismą Niujorke.
Europos Sąjungos (ES) užsienio ir saugumo politikos vadovės Kajos Kallas pareiškime, kurį palaikė 26 Bendrijos valstybės narės, teigiama, jog ES remia taikų perėjimą prie demokratinės sistemos Venesueloje, visapusiškai gerbiant šalies suverenitetą.
