Maduro pirmą kartą pasirodys Niujorko teisme

JAV žiniasklaida anksti pirmadienį tiesiogiai transliavo vaizdus, kaip 63 metų N. Maduro yra perkeliamas į Niujorko teismą, surakintas antrankiais, lydimas ginkluotų teisėsaugos pareigūnų.
Sraigtasparniu jis buvo nuskraidintas į Niujorką, kur buvo įsodintas į šarvuotą automobilį.
N. Maduro ir jo žmona 12 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku turėtų stoti prieš teisėją trumpai, bet privalomai teisinei procedūrai, kuri tikriausiai pradės užsitęsiančią teisinę kovą dėl to, ar N. Maduro gali būti teisiamas Jungtinėse Valstijose.
Pora pirmadienį pervežama iš kalėjimo Brukline į teismą Manhatane, esantį visai šalia teismo, kuriame 2024 metais prezidentas D. Trumpas buvo nuteistas už verslo dokumentų klastojimą.
Būdamas kaltinamasis JAV teisinėje sistemoje, N. Maduro turės tokias pačias teises kaip ir bet kuris kitas nusikaltimu kaltinamas asmuo – įskaitant teisę į tai, kad bylą nagrinėtų prisiekusiųjų teismas, sudarytas iš eilinių Niujorko gyventojų.
N. Maduro advokatai turėtų užginčyti jo sulaikymo teisėtumą, teigdami, kad jis turi imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo kaip suverenios valstybės vadovas.
Buvęs Panamos autoritarinis vadovas Manuelis Noriega nesėkmingai bandė gintis tuo pačiu būdu, kai JAV jį sulaikė per panašią karinę invaziją 1990 metais. Tačiau JAV nepripažįsta N. Maduro teisėtu Venesuelos valstybės vadovu, ypač po ginčijamų 2024 metų rinkimų.
Naujoji laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez pareikalavo, kad JAV grąžintų N. Maduro, kuris ilgą laiką neigė bet kokį savo dalyvavimą prekyboje narkotikais, nors vėlai sekmadienį socialiniame tinkle paskelbtame įraše ji kalbėjo taikiau, pasiūlydama bendradarbiauti su D. Trumpu ir palaikyti pagarbius santykius su JAV.
Prieš sulaikymą N. Maduro ir jo sąjungininkai tvirtino, kad JAV priešiškumą Venesuelos atžvilgiu lėmė atkaklus siekis gauti turtingus šalies naftos ir naudingųjų iškasenų išteklius.
Kaltinimai
JAV šeštadienį per karinę operaciją sulaikė N. Maduro ir jo žmoną, paėmusios juos į nelaisvę jų namuose karinėje bazėje. D. Trumpas sakė, kad JAV laikinai valdys Venesuelą, tačiau valstybės sekretorius Marco Rubio sekmadienį pareiškė, kad jos nevaldys šalies kasdienybės, išskyrus esamo „naftos karantino“ užtikrinimą.
D. Trumpas sekmadienį užsiminė, kad nori dar labiau išplėsti JAV galią Vakarų pusrutulyje.
Kalbėdamas prezidentiniame lėktuve „Air Force One“, jis pavadino Kolumbijos prezidentą Gustavo Petro (Gustavą Petrą) „liguistu žmogumi, kuriam patinka gaminti kokainą ir pardavinėti jį Jungtinėms Valstijoms“. „Jis tai darys neilgai“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis paragino D. Rodriguez suteikti visišką prieigą prie savo šalies, kitaip šioji sulauks pasekmių.
Šeštadienį paskelbtame 25 puslapių kaltinamajame akte N. Maduro ir kiti asmenys kaltinami bendradarbiavę su narkotikų karteliais, kad būtų lengviau gabenti tūkstančius tonų kokaino į JAV. Jiems gresia kalėjimas iki gyvos galvos, jei jie bus pripažinti kaltais.
Sekmadienį dar buvo neaišku, ar N. Maduro jau pasisamdė advokatą Jungtinėse Valstijose.
Jam ir jo žmonai Ciliai Flores jau daugelį metų taikomos JAV sankcijos, todėl bet kuriam amerikiečiui yra neteisėta paimti iš jų pinigus prieš tai negavus Iždo departamento leidimo.
Nors kaltinamajame akte prieš N. Maduro teigiama, kad Venesuelos pareigūnai tiesiogiai bendradarbiavo su gauja „Tren de Aragua“, balandį paskelbtame JAV žvalgybos vertinime, parengtame remiantis 18 žvalgybos bendruomenės agentūrų duomenimis, nesakoma, kad „Tren de Aragua“ ir Venesuelos vyriausybė būtų koordinavusios savo veiksmus.
N. Maduro, jo žmona ir sūnus, kuris lieka laisvėje, kaltinami kartu su Venesuelos vidaus reikalų ir teisingumo ministru, buvusiu vidaus reikalų ir teisingumo ministru ir Hectoru Rusthenfordu Guerrero Floresu, įtariamu „Tren de Aragua“ lyderiu, kuriam buvo pateikti kaltinimai kitoje byloje ir kuris tebėra laisvėje.
Be kita ko, kaltinamajame akte N. Maduro ir jo žmona kaltinami įsakę pagrobti, sumušti ir nužudyti asmenis, kurie buvo jiems skolingi už narkotikus arba pakenkė jų narkotikų prekybos operacijai. Kaltinamajame akte teigiama, kad Karakase buvo nužudytas vietos narkotikų bosas.
N. Maduro žmona taip pat kaltinama 2007 metais priėmusi šimtus tūkstančių dolerių kyšių, kad suorganizuotų „stambaus masto narkotikų prekeivio“ ir Venesuelos nacionalinio kovos su narkotikais biuro direktoriaus susitikimą, po kurio kas mėnesį buvo mokami papildomi kyšiai, o dalis pinigų atiteko N. Maduro žmonai, teigiama kaltinamajame akte.
Naujausi komentarai