JAV diplomatui kalbant apie naują pradžią Venesueloje, diaspora išlieka atsargi

Tačiau kai kuriems iš 8 mln. venesueliečių, pabėgusių dėl represijų ir ekonominio žlugimo, pirmadienio džiaugsmas matant Maduro stovintį Niujorko teisme buvo užgožtas žinojimu, kad jam lojalūs pareigūnai tebėra šalies valdžioje.
Žinia apie N. Maduro sulaikymą iš pradžių sulaukė didžiulio džiaugsmo tarp Venesuelos diasporos narių.
Keletas kalbintų žmonių susijaudino, prisiminę sunkumus, nuo kurių pabėgo, ir šeimas, kurias paliko N. Maduro vis despotiškesnio valdymo metais.
Daugelis teigė svajojantys grįžti į gimtinę, tačiau aiškiai nurodė, kad artimiausiu metu to neketina daryti.
Dauguma jų nurodė, kad kol kas grįžti neketina dėl prastos Venesuelos ekonominės padėties, pridūrę, kad geriau likti užsienyje ir siųsti pinigus namo.
Kai kurie venesueliečiai prisipažino bijantys dėl saugumo aparato veiksmų. Jie nurodė, kad šeštadienį Karakaso gatvėse patruliavo sukarintos grupuotės, siekiančios susidoroti su tais, kurie džiūgavo N. Maduro nuvertimu.
„Nebuvo jokio režimo pasikeitimo“
„Venesueloje nebuvo jokio režimo pasikeitimo, nėra jokio pereinamojo laikotarpio“, – sakė nuo 2019 metų Kolumbijoje gyvenanti Venesuelos sociologė ir žmogaus teisių aktyvistė Ligia Bolivar (Lihja Bolivar).
„Esant tokioms aplinkybėms niekas neketina grįžti namo“, – naujienų agentūrai AFP teigė ji.
Pirmadienį stovėdamas prie Venesuelos konsulato Bogotoje, kur laukė paso atnaujinimo, 35 metų Alejandro Solorzano (Alechandras Solorsano) pritarė šiems aktyvistės išsakytiems teiginiams.
„Viskas lieka taip pat“, – sakė jis, turėdamas omenyje JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą bendradarbiauti su N. Maduro administracija, o ne su demokratine opozicija.
Pirmadienį Venesuelos parlamentas pirmadienį prisaikdino Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) laikinąja prezidente. Buvusios N. Maduro viceprezidentės administracijoje dirbs griežtosios linijos vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello (Diosdadas Kabeljas) ir įtakingas gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas (Vladimiras Padrinas Lopesas).
Daugelis venesueliečių prisipažįsta, kad bijo D. Cabello, kuris vadovavo protestų malšinimui po 2024-ųjų prezidento rinkimų protestus. Tąsyk per protestus buvo sulaikyta apie 2,4 tūkst. žmonių.
Daugumą Venesuelos gyventojų taip pat šokiravo D. Trumpo sprendimas neįtraukti opozicijos lyderės, Nobelio taikos premijos laureatės Maria Corina Machado (Marijos Korinos Mačado) į pereinamąjį laikotarpį.
Pirmadienį Europos Sąjunga (ES) pareikalavo, kad į pereinamojo laikotarpio administraciją būtų įtraukta M. C. Machado ir ją vėliau 2024-ųjų rinkimuose pakeitęs kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija). Opozicija tvirtina, kad jis laimėjo rinkimus, kurių rezultatų Vakarų šalys nepripažįsta.
Tačiau 47-erių imigracijos patarėja Andrea (Andrėja) tvirtino, kad M. C. Machado valanda kol kas dar neatėjo.
„Kol D. Trumpas nematys, kad padėtis kontroliuojama, kol jis nesuvaldys visų šių nusikaltėlių, jis negalės paskirti vadovauti Marios Corinos. Nes tai būtų jos atidavimas vilkams“, – sakė ji.
Procesas
Politikos analitikas Luisas Peche (Luisas Pečė) taip pat pasisakė už derybas pereinamojo laikotarpio procese.
„Turime į tai žvelgti kaip į procesą“, – AFP sakė jis, turėdamas omenyje pereinamąjį procesą.
„Vis dar reikia, kad dalis valstybės aparato išliktų“, – pridūrė analitikas.
Ispanijoje dirbanti žymi Venesuelos teisių ekspertė Tamara Suju (Tamara Sudžu) teigė, kad išlaikyti valdžioje tuos pačius žmones, kurie dirbo valdant N. Maduro, trumpuoju laikotarpiu yra būtina blogybė.
„Būtent su jais Trumpo administracija veda derybas dėl pereinamojo laikotarpio, nes nėra kito būdo, kaip tai padaryti“, – sakė ji Ispanijos radijo stočiai „esRadio“, pridurdama, jog galiausiai JAV administracija privers juos prisiimti atsakomybę už N. Maduro veiksmus.
Pastaruosius aštuonerius metus Kolumbijoje gyvenantis 46-erių langų montuotojas Edwinas Reyesas (Edvinas Rejesas) teigė, kad kai tik Venesuela taps „visiškai laisva“, jis svarstys galimybę grįžti į tėvynę.
„Taip ilgai laukėme, dar keturi ar penki mėnesiai nepakenks“, – pareiškė E. Reyesas.
