Moldovos parlamento rinkimus laimėjo valdančioji proeuropietiška partija

Suskaičiavus daugiau nei 99,5 proc. balsų, rezultatai rodo, kad PAS gavo 50,03 proc. balsų ir turės parlamente daugumą. Rusijai palankus buvusio prezidento Igorio Dodono Patriotinis rinkimų blokas surinko 24,26 proc. balsų, skelbiama centrinės rinkimų komisijos svetainėje.
Parlamento rinkimai skurdžioje, agrarinėje šalyje, įsispraudusioje tarp Europos Sąjungos narės Rumunijos ir karo niokojamos Ukrainos, laikomi esminiais. Maždaug 2,4 mln. gyventojų turinti Moldova nuo 2022 m. yra kandidatė į ES. Provakarietiška prezidentė M. Sandu tikisi, kad proeuropietiškų jėgų dauguma tęs reformas, reikalingas norint įstoti į ES.
Anksčiau Moldovos valdžia apkaltino Rusiją dideliu mastu kišantis į rinkimų kampaniją: papirkinėjant rinkėjus, skleidžiant dezinformaciją socialiniuose tinkluose ir rengiant kibernetines atakas.
Į 101 nario parlamentą pateko ir Rusijai palankios jėgos: už Alternatyvos bloką balsavo 7,99 proc., o už verslininko Renato Usato „Mūsų partiją“ – 6,2 proc. rinkėjų.
Netikėtai 5 proc. slenkstį peržengė ir partija „Demokratija namuose“ (PPDA), iš pradžių įkurta siekiant skatinti sąjungą su Rumunija, ji gavo 5,63 proc. balsų.
Balsavimo rezultatai labai priklauso nuo diasporos aktyvumo užsienyje. Šimtai tūkstančių moldavų gyvena ES ir jų balsai tradiciškai turi didelę reikšmę, kas valdo Moldovą.
Moldovos valdančiosios proeuropietiškos partijos pergalė svarbiuose parlamento rinkimuose buvo garsi ir aiški rinkėjų žinia nepaisant Rusijos kišimosi, pirmadienį sakė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
„Moldovos žmonės tarė žodį, jų žinia yra garsi ir aiški. Jie Rusijos spaudimo ir kišimosi akivaizdoje pasirinko demokratiją, reformas ir europietišką ateitį. ES (Europos Sąjunga) palaiko Moldovą. Kiekvieną šio kelio žingsnį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Costa.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino Moldovos žmones.
„Jokie bandymai sėti baimę ar susiskaldymą negalėjo sugriauti jūsų ryžto“, – sakė ji ir pridūrė, kad Moldovai durys į ES yra atviros ir „mes būsime su jumis kiekviename žingsnyje“.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį šiltai pasveikino Moldovos prezidentę Maią Sandu ir jos proeuropietišką partiją su pergale rinkimuose ir sakė, kad jos išgelbėjo demokratiją nuo Rusijos kišimosi.
„Reikėjo tikros Moldovos tautos ir asmeniškai Maios Sandu drąsos, kad laimėtumėte šiuos rinkimus“, – sakoma D. Tusko įraše socialinėje žiniasklaidoje.
„Jūs ne tik išgelbėjote demokratiją ir išlaikėte kursą į Europą, bet ir sustabdėte Rusiją, dedančią pastangas perimti viso regiono kontrolę. Gera pamoka mums visiem“, – parašė D. Tuskas.
