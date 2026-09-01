„Mums patinka sutarti su visais“: Trumpas gynė sprendimą į G20 susitikimą pakviesti Rusiją

Pirmadienį prasidėjus deryboms netikėtai pasirodė Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas, kuris susitiko su JAV iždo sekretoriumi Scottu Bessentu.
Tačiau A. Siluanovo asmeninis dalyvavimas susitikime po 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą suerzino Europos lyderius, siekusius izoliuoti Maskvą tarptautinėje arenoje.
Žurnalistai D. Trumpo paklausė, kodėl Rusijos ministras gavo kvietimą atvykti.
„Mums patinka sutarti su visais. Viena iš priežasčių, kodėl man taip sekasi, yra ta, kad su visais sutariu“, – kalbėjo JAV prezidentas.
G20 didžiųjų ekonomikų finansų ministrai ir centrinių bankų vadovai dvi dienas posėdžiauja Šiaurės Karolinos valstijos mieste Ašvilyje.
Jungtinėms Valstijoms rotacijos principu pirmininkaujant G20, Vašingtonas siekia sutelkti partnerius didesniam ekonominiam spaudimui Iranui ir rasti būdų ekonomikos augimui skatinti.
„Toliau darysime spaudimą, čia jau surengėme labai gerų diskusijų“, – pirmadienį žurnalistams sakė S. Bessentas, praėjus dienai po atsinaujinusių apsikeitimų smūgiais su Teheranu.
Europos Sąjunga (ES) palankiai įvertino pastangas užtikrinti, kad Iranas nutrauktų „destabilizuojančią veiklą ir įsitrauktų į taikos derybas“, be kita ko, pasitelkiant JAV iniciatyva vykdomą ekonominį spaudimą.
Įžvelgia „sunerimti verčiantį“ signalą
Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas žurnalistams sakė, kad būtų norėjęs aiškios Vašingtono pozicijos, jog A. Siluanovas nėra priimamas kaip eilinis svečias.
„Rusijos finansų ministro priėmimas čia siunčia signalą, kuris mane verčia sunerimti“, – sakė L. Klingbeilas ir pridūrė aiškiai pasakęs, kad su A. Siluanovu bendroje nuotraukoje nesifotografuos.
Nesifotografuoti su Rusijos finansų ministru buvo bendra ES pozicija.
Tradicinė „šeimos nuotrauka“ pirmadienį galiausiai buvo padaryta be A. Siluanovo ir nedalyvaujant žurnalistams.
Baltųjų rūmų atstovas spaudai Kushas Desai naujienų agentūrai AFP sakė, kad D. Trumpo administracija bendradarbiauja su Rusija siekdama susitarimo, kuris „sustabdytų nesibaigiantį kraujo liejimą, kurį prezidentas griežtai smerkia“.
„Prezidentas ir administracija niekada nevengs kalbėtis su tais, su kuriais turime kalbėtis, kad tai pasiektume“, – sakė K. Desai.
Su JAV ir Rusijos dvišalėmis derybomis susipažinęs šaltinis teigė, kad S. Bessentas aiškiai nurodė, jog Vašingtonas nesuteiks Rusijai ekonominių lengvatų, kol nesibaigs karas Ukrainoje.
G20 sudaro 19 valstybių, ES ir Afrikos Sąjunga. Ši grupė buvo įkurta po 1997–1998 m. Azijos finansų krizės, siekiant stiprinti pasaulio ekonominį ir finansinį stabilumą.
Griežta iždo sekretoriaus pozicija
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje, pranešė CNBC.
Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje, Šiaurės Karolinoje, per grupės G20 finansų ministrų susitikimą.
S. Bessentas aiškiai išdėstė A. Siluanovui, kad „niekas neįmanoma, kol nesibaigs karas“, kai Rusijos ministras prabilo apie kitas abipusiai svarbias sritis, pranešė „Reuters“.
Pasak leidinio „Axios“, susitikime daugiausia dėmesio skirta prezidento Donaldo Trumpo taikos planui Ukrainai ir ekonomikos augimui. Rusijos finansų ministerija apibūdino diskusijas kaip skirtas finansiniam bendradarbiavimui tarp dviejų šalių.
Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Jie prieštaravo, kad A. Siluanovas pasirodytų tradicinėje G20 nuotraukoje ir ji galiausiai buvo padaryta be Rusijos ministro.
Tikina, kad Kanada visada pasirengusi diskutuoti
Derybas taip pat apsunkina D. Trumpo prekybos karai, ypač pastaruoju metu paaštrėjęs abipusis prekybos konfliktas su Kanada. Tuo metu apžvalgininkai vertina, ar G20 vis dar pajėgi bendradarbiauti sprendžiant didelius ekonominius iššūkius.
Analitikai perspėja, kad JAV ir Kanados prekybos konfliktas kenkia Didžiojo septyneto (G7) išsivysčiusių ekonomikų vienybei prieš derybas platesniame G20 formate.
G7 finansų ministrai taip pat susitinka Ašvilyje vykstančių derybų kuluaruose.
„Kanada visada sėsdavo prie derybų stalo, elgėsi konstruktyviai ir buvo pasirengusi diskutuoti“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kanados finansų ministras Francois Philippe'as Champagne'as.
Jis pabrėžė būtinybę užtikrinti tolesnį ekonomikos augimą ir „sugrąžinti bent šiek tiek stabilumo į prekybą“.
S. Bessentas nedalyvavo praėjusių metų susitikime, kuriam pirmininkavo Pietų Afrikos Respublika. JAV šią šalį pašalino iš grupės.
Vietoj jos JAV pareigūnai į susitikimą pakvietė Lenkiją, nors ši nėra nuolatinė G20 narė.
Be ekonomikos augimo skatinimo, tarp šių metų JAV prioritetų yra „pasaulinių disbalansų“ ir valstybių skolos problemų sprendimas.
Tačiau kai kuriems didžiųjų JAV žiniasklaidos priemonių, tarp jų „The New York Times“ ir „Bloomberg News“, žurnalistams nebuvo suteikta akreditacija nušviesti susitikimą.
Šį sprendimą pasmerkė Nacionalinis spaudos klubas, pareiškęs, kad „jokiai administracijai neturėtų būti leidžiama pačiai atsirinkti ją tikrinančius žurnalistus“.
Šių metų G20 diskusijose taip pat dalyvauja verslo lyderiai, tarp jų banko „JPMorgan“ generalinis direktorius Jamie Dimonas.
Naujausi komentarai